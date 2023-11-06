ЗСУ вдарили по судноремонтному заводу РФ та пошкодили ракетоносій, - ISW

4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській морській та портовій інфраструктурі, а саме - верфі "Залив" в окупованому Криму та пошкодили військово-морське судно.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські сили перехопили 13 із 15 українських ракет, спрямованих на верф, і визнало, що дві ракети пошкодили судно. Українські офіційні особи заявили, що українські крилаті ракети пошкодили ракетоносець "Аскольд", корвет типу "Каракурт", який Чорноморський флот Росії спустив на воду в 2021 році. Він може нести до 8 ракет "Калібр".

Судноремонтний завод "Залив" став найбільшим заводом у Східній Європі та основним ремонтним об’єктом для ЧФ у Криму після того, як ЗСУ успішного нанесли удар по судноремонтному заводу "Севморзавод" у Севастополі 13 вересня 2023 року.

Аналітики зазначають, що ступінь пошкодження ремонтних потужностей на суднобудівному заводі "Залив" невідома, хоча наявні супутникові зображення свідчать про те, що український удар, ймовірно, не завдав шкоди, яка б порушила його роботу в середньо- та довгостроковій перспективі, на відміну від попереднього удару на об'єкт "Севморзавод".

ISW оцінює, що з червня 2023 року українські сили провели кампанію блокування російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед активів ЧФ, щоб знизити здатність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України.

Окрім цього, 5 листопада українські війська посилили удари по тилових районах Росії на півдні України та окупованому Криму. Російські джерела стверджують, що українські війська завдали удару по Скадовську, окупованій Херсонській області, в ніч з 4 на 5 листопада.

ISW пише, що українські війська завдали удару ракетами Storm Shadow по Бердянську Запорізької області. У місті пролунали два вибухи, але Генштаб України наразі інформацію не підтвердив.

Начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем України бригадний генерал Сергій Баранов в інтерв’ю Independent, опублікованому 4 листопада, заявив, що українські війська мають намір скористатися набутим досвідом і провести масштабні удари безпілотників по російських цілях при уповільненні бою взимку, а також маю намір розвивати успіхи за допомогою недавніх ударів безпілотників, спрямованих на критичні російські військові об’єкти та військово-морські об’єкти.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попередив Росію, що вона може залишитися без кораблів і суден, якщо російські війська продовжуватимуть атакувати українські порти. Вже 4 серпня морські дрони атакували порт Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. Було пошкоджено російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який отримав серйозну пробоїну й тепер не може виконувати свої бойові завдання.