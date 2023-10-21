Данілов розповів, за яких умов між Україною та РФ можливе припинення вогню

Переговори про припинення вогню з Росією не розглядаються, доки Москва відмовляється звільнити окуповані області. Зважаючи на бажання України повернути всі окуповані Росією території, війна, ймовірно, буде тривалою.

Про повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Kyodo News.

"Немає жодних переговорів, доки Росія продовжує окупувати українську територію, включаючи Крим", - сказав Данілов.

Він також заявив про намір країни продовжувати атакувати військову інфраструктуру Росії, додавши, що Москва стала надто "підпорядкованою Китаю" і зблизитися з Пекіном для дипломатичної та економічної підтримки.

Назвавши президента Росії Володимира Путіна "терористом", Данілов додав, що "сучасний Гітлер на ім'я Путін убив 500 наших дітей", та попередив, що об’єкти навколо Москви можуть стати мішенями для зброї українського виробництва.

Зауважимо, кілька днів тому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що тема переговорів між Україною і Росією відсутня на рівні офіційної риторики, відсутня на рівні неофіційної риторики і відсутня на рівні натяків тому що всі розуміють що Росія цих переговорів не хоче.

За його словами, Україна не може погодитись на переговори поки на її території стоять ворожі війська, а Росія хоче воювати далі.

Нагадаємо, що українська влада, включаючи Зеленського, багаторазово заявляла про відмову від будь-яких переговорів з Росією до повної деокупації території України. 23 серпня Верховна Рада ухвалила заяву про неприпустимість припинення війни, розв'язаної Росією проти України, шляхом будь-яких територіальних поступок державі-агресору.