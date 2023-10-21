Данилов рассказал, при каких условиях между Украиной и РФ возможно прекращение огня

Переговоры о прекращении огня с Россией не рассматриваются, пока Москва отказывается вернуть оккупированные ею земли. Учитывая желание Украины вернуть все оккупированные Россией территории, война, вероятно, будет продолжительной.

Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Kyodo News.

"Нет переговоров, пока Россия продолжает оккупировать украинскую территорию, включая Крым", - сказал Данилов.

Он также заявил о намерении страны продолжать атаковать военную инфраструктуру России, добавив, что Москва стала слишком "подчиненной Китаю" и сблизиться с Пекином для дипломатической и экономической поддержки.

Назвав президента России Владимира Путина "террористом", Данилов добавил, что "современный Гитлер по имени Путин убил 500 наших детей" и предупредил, что объекты вокруг Москвы могут стать мишенями для оружия украинского производства.

Отметим, несколько дней назад министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что тема переговоров между Украиной и Россией отсутствует на уровне официальной риторики, отсутствует на уровне неофициальной риторики и отсутствует на уровне намеков, потому что все понимают, что Россия этих переговоров не хочет.

По его словам, Украина не может согласиться на переговоры, пока на ее территории стоят вражеские войска, а Россия хочет воевать дальше.

Напомним, что украинские власти, включая Зеленского, многократно заявляли об отказе от каких-либо переговоров с Россией до полной деоккупации территории Украины. 23 августа Верховная Рада приняла заявление о недопустимость прекращения войны, развязанной Россией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору.