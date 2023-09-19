В РФ назревает мятеж. Украина знает, кто им управляет и как это происходит

Второго похода на Москву по примеру мятежа "вагнеровцев" не будет, однако в России назревает мятеж, который приведет к фрагментации РФ. Украина знает, кто управляет мятежом и как это происходит.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет Укринформ.

"Я думаю, что это уже будет не поход. Вспомним, как в августе 1991 года происходил распад СССР. То, что там назревает, и "группировка ГКЧП", как это было в 1991 году, она там уже зреет и они там кучуются, это точно известный факт. И мы понимаем, кто этим управляет, как это происходит", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что вопрос, когда на России произойдет очередной мятеж – это дело короткого промежутка времени.

"Какое это будет время, посмотрим, но процессы запущены. И то, что в отношении Кадырова (тяжелая болезнь лидера Чечни Рамзана Кадырова – Delo.ua) – это один из факторов, которые будут так же влиять на эти процессы", - считает Данилов.

Он не исключает, что тяжелое состояние здоровья Кадырова может быть связано с отравлением.

"То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья – это известная вещь. Более того, есть такое предположение, что это было отравление, причем неоднократное отравление, которое дало определенные осложнения на систему почек. Насколько мы понимаем, что это видео, какое.., это может быть абсолютно старое видео, не имеющее никакого отношения к сегодняшнему дню.То, что на Кадырова охотились и охотились россияне – известная борьба группировок, которые есть в Кремле, с учетом того влияния, которое он имел и продолжает пока иметь на процессы в России", - заявил Данилов.

Он добавил, что российские олигархические группы, жившие своей собственной жизнью, после безумного решения Путина о начале войны, должны забывать о покое.

Отвечая на вопрос, готовы ли международные партнеры к тому, что Россия распадется, Данилов отметил, что некоторые считают, что этот процесс можно контролировать и можно допустить такие вещи, которые не позволят России распаться.

"Я могу сказать, что на это уже влиять никто не сможет, Россия вынуждена будет фрагментироваться и это произойдет обязательно при нашей жизни. И никакая сила остановить это не сможет, потому что это исторический процесс", - подчеркнул секретарь СНБО.

Путин боится новых мятежей

Заметим, внутри российских элит много конфликтов и дальше они будут только нарастать. В стране-агрессоре РФ много желающих обеспечить себе будущее без Владимира Путина.

Ранее в ГУР МО сообщалось, что знают, кто готовит новый мятеж в России. Разведка не называет имя мятежника, чтобы не помешать подготовке этого прекрасного проекта.

Также британская разведка сообщала, что Кремль усиливает мощь Росгвардии, рассчитывая на ее роль в случае мятежей и других внутренних потрясений, которые могут произойти на фоне войны в Украине.

Напомним, в Кремле считают, что даже после ликвидации основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России существует угроза нового военного мятежа. Потому лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин приказал российским спецслужбам подавлять возможные попытки госпереворота.

Также Путин 4 августа подписал закон, позволяющий оснащать Росгвардию тяжелым вооружением.

По информации разведки Великобритании, это свидетельствует о том, что Кремль рассматривает Росгвардию как одну из основных опор безопасности режима. Аналитики сообщают, что решение усилить силы было принято после неудачного мятежа "Вагнера".

"Это очень важный сигнал прежде всего для всех рашистов. Что такое Росгвардия? Это институция, которая создана для защиты режима внутри государства. Если он дает тяжелое вооружение Росгвардии, то это значит, что, в принципе, (в РФ – Delo.ua) делается ставка на будущее подавление мятежей. По ком должно стрелять это тяжелое вооружение, эти танки? Ну, собственно, прежде всего по гражданским москвичам", - пояснил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.