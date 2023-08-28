В РФ намагаються відокремити Путіна від вбивства Пригожина

Міністерство оборони Росії може бути більш зацікавлене в смерті ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина, аніж лідер країни-агресора Володимир Путін.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що слідчий комітет Росії 27 серпня оголосив, що генетичні тести підтверджують, що серед 10 загиблих в авіакатастрофі 23 серпня був фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Командування та представники "Вагнера" утрималися від коментарів щодо цієї заяви.

Російські військові блогери стверджували, що Міноборони Росії активно ставило умови для припинення операцій групи "Вагнер" на Близькому Сході та в Африці до смерті Пригожина 23 серпня. Пов’язаний з Кремлем блогер поширив повідомлення про те, що заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров відвідав Сирію та Лівію, змушуючи місцевих чиновників розірвати співпрацю з найманцями ПВК "Вагнер". Повідомляється, що Євкуров сказав сирійським чиновникам заблокувати матеріально-технічне забезпечення "Вагнер" до Центральноафриканської Республіки (ЦАР), яке походить із Сирії, і наказав міністру оборони Сирії Алі Махмуда Аббаса поставити "Вагнеру" ультиматум, вимагаючи від найманців здати зброю та залишити Сирію до 20 вересня.

Євкуров також повідомив представникам "Вагнера" в Сирії, що немає рішень щодо того, хто буде контролювати контингент після вбивства Пригожина, і закликав їх записатися в приватну військову компанію "Редут", пов’язану з Міноборони Росії, а також готуватися до роззброєння.

Пов’язаний із Кремлем блогер стверджував, що Міноборони Росії намагається повністю перевести особовий склад ПВК "Вагнера" або до "добровольчого корпусу", що базується в парку "Патріот" у Московській області, або до ПВК "Редут".

Колишній журналіст-розслідувач російської служби ВВС Андрій Захаров, посилаючись на неназвані джерела, повідомив, що Путін дозволив Пригожину продовжувати операції ПВК Вагнера на Близькому Сході та в Африці, але наказав йому не втручатися в Україну або Росію під час однієї з двох їхніх зустрічей після збройного заколоту Пригожина 24 червня.

Також Захаров додав, що Міноборони Росії активізувало зусилля, щоб "задушити" Вагнера в Сирії та Африці, а Пригожин разом з керівництвом Вагнера прилетів до Москви, щоб спробувати розв'язати це питання перед його вбивством.

Захаров зазначив, що наразі доля "імперії Пригожина" (включно з його військовими контрактами та контрактами на видобуток нафти, газу і золота) на Близькому Сході й в Африці неясна. Також він додав, що третя сторона, можливо, інша російська силова структура, повинна прийняти закордонні активи Вагнер, а не доручати це Міноборони Росії.

Російське джерело також стверджувало, що Міноборони РФ, можливо, поспішало з розформуванням ПВК "Вагнер", тому що Кремль ще не вирішив його долю і, через те, що МО РФ хотіло бути першою організацією, яка візьме на себе контроль над залишками ПВК "Вагнер".

"ISW не може самостійно підтвердити правдивість цих повідомлень, але якщо вони відповідають дійсності, це може свідчити про те, що Путін не керує процесом розпуску ПВК "Вагнер", а передав цю відповідальність Міністерству оборони Росії. Однак сплеск цих повідомлень у російських спільнотах "воєнкорів" і опозиціонерів може також бути спробою відокремити Путіна від вбивства Пригожина і можливого розпуску ПВК "Вагнер"", - зауважують аналітики.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW)повідомляли, що ПВК "Вагнер", ймовірно, більше не існуватиме як квазінезалежна паралельна військова структура після того, як президент Росії Володимир Путін майже напевно вбив фінансиста "Вагнер" Євгена Пригожина та засновника Дмитра Уткіна.

Літак, на якому нібито був Пригожин, розбився в Росії: що відомо

23 серпня в Тверській області Росії зазнав аварії приватний літак Embraer, на на борту якого нібито знаходився Пригожин. Також росЗМІ стверджують, що нібито літак з Пригожиним на борту зазнав катастрофи, тому що його збила місцева ППО.

В Росавіації стверджують, що нібито на борту знаходився засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), лідер країни-агресора РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ вбити очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина для того, щоб відновити власну владу після заколоту та помститися за приниження.

За даними The New York Times, західні чиновники вважають, що в літаку, на борту якого летів Пригожин, була вибухівка.

Своєю чергою речник Міноборони США генерал Пет Райдер заявив, що Пригожина, найімовірніше, було вбито. Але поки що відомство не має інформації, яка могла б підтвердити збиття літака ракетою, тому цю інформацію в Пентагоні вважають неточною.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до аварії літака, на борту якого начебто перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.