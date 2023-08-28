В РФ пытаются отделить Путина от убийства Пригожина

Министерство обороны России может быть более заинтересовано в смерти главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, чем лидер страны-агрессора Владимир Путин.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что следственный комитет России 27 августа объявил, что генетические тесты подтверждают, что среди 10 погибших в авиакатастрофе 23 августа был финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Командование и представители "Вагнера" воздержались от комментариев по этому заявлению.

Российские военные блоггеры утверждали, что Минобороны России активно устанавливало условия для прекращения операций группы "Вагнер" на Ближнем Востоке и в Африке до смерти Пригожина 23 августа. Связанный с Кремлем блогер распространил сообщение о том, что заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров посетил Сирию и Ливию, заставляя местных чиновников разорвать сотрудничество с наемниками ЧВК "Вагнер".

Сообщается, что Евкуров сказал сирийским чиновникам заблокировать происходящее из Сирии материально-техническое обеспечение "Вагнер" в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) и приказал министру обороны Сирии Али Махмуду Аббасу поставить "Вагнеру" ультиматум, требуя от наемников сдать оружие до 20 сентября.

Евкуров также сообщил представителям "Вагнера" в Сирии, что нет решений по поводу того, кто будет контролировать контингент после убийства Пригожина, и призвал их записаться в частную военную компанию "Редут", связанную с Минобороны России, а также готовиться к разоружению.

Связанный с Кремлем блоггер утверждал, что Минобороны России пытается полностью перевести личный состав ЧВК "Вагнера" либо в "добровольческий корпус", базирующийся в парке "Патриот" в Московской области, либо в ЧВК "Редут".

Бывший журналист-расследователь российской службы ВВС Андрей Захаров, ссылаясь на неназванные источники, сообщил, что Путин разрешил Пригожину продолжать операции ЧВК Вагнера на Ближнем Востоке и в Африке, но приказал ему не вмешиваться в Украину или Россию во время одной из двух встреч после вооруженного мятежа Пригожина 24 июня.

Также Захаров добавил, что Минобороны России активизировало усилия, чтобы "задушить" Вагнера" в Сирии и Африке, а Пригожин вместе с руководством "Вагнера" прилетел в Москву, чтобы попытаться решить этот вопрос перед его убийством.

Захаров отметил, что судьба "империи Пригожина" (включая его военные контракты и контракты на добычу нефти, газа и золота) на Ближнем Востоке и в Африке неясна. Также он добавил, что третья сторона, возможно, другая российская силовая структура должна принять зарубежные активы Вагнер, а не поручать это Минобороны России.

Российский источник также утверждал, что Минобороны РФ, возможно, спешило с расформированием ЧВК "Вагнер", потому что Кремль еще не решил его судьбу и, потому что МО РФ хотело быть первой организацией, которая возьмет на себя контроль над остатками ЧВК "Вагнер".

"ISW не может самостоятельно подтвердить правдивость этих сообщений, но если они соответствуют действительности, это может свидетельствовать о том, что Путин не руководит процессом роспуска ПВК "Вагнер", а передал эту ответственность Министерству обороны России. Однако всплеск этих сообщений в российских сообществах" военкоров "и оппозиционеров может также являться попыткой отделить Путина от убийства Пригожина и возможного роспуска ЧВК "Вагнер"", - отмечают аналитики.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что ЧВК "Вагнер", вероятно, больше не будет существовать как квазинезависимая параллельная военная структура после того, как президент России Владимир Путин почти наверняка убил финансиста "Вагнер" Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Уткина.

Самолет, на котором якобы был Пригожин, разбился в России: что известно

23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет Embraer, на на борту которого якобы находился Пригожин. Также росСМИ утверждают, что якобы самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение, потому что его сбила местная ПВО.

В Росавиации утверждают, что якобы на борту находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ убить главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, чтобы восстановить собственную власть после мятежа и отомстить за унижение.

По данным The New York Times, западные чиновники считают, что в самолете, на борту которого летел Пригожин, была взрывчатка.

В свою очередь спикер Минобороны США генерал Пэт Райдер заявил , что Пригожин, вероятнее всего, был убит. Но пока у ведомства нет информации, которая могла бы подтвердить сбивание самолета ракетой, поэтому эту информацию в Пентагоне считают неточной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к аварии самолета, на борту которого якобы находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.