На фоне событий с Пригожиным. Данилов предполагает, что в России начался транзит власти

В России, вероятнее всего, начался транзит власти – президент страны-агрессора Владимир Путин теряет управление. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

Он считает, что мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не мог происходить без поддержки силовых структур РФ.

"Пригожин не был сумасшедшим человеком, чтобы он сам решил устроить тот марш. Те люди, которые давали ему указания двигаться на Москву, они и его остановили. Более того, все происходящее будет иметь последствия. Это не окончание всех этих вещей, которые будут происходить в России", – сказал Данилов.

По его словам, в России, вероятнее всего, начался транзит власти.

"Мы видим, что Путин теряет сегодня уже управляемость своей страны. И там в ближайшее время будет происходить очень много интересных событий", – добавил секретарь СНБО.

При этом чиновник подчеркнул, что фрагментация России уже продолжается, и когда Запад не хочет обращать на это внимание и готовиться, то совершает большую ошибку.

Отметим, ранее Данилов заявлял, что мятеж был операцией, которую согласовал Путин для выявления нелояльных генералов.

Мятеж ЧВК "Вагнер"

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка" в России.

СМИ и собственно Пригожин указывали, что "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На следующий день попытка мятежа была остановлена. Это произошло после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны договорились, что Пригожин и желающие "вагнеровцы" переместятся в Беларусь, что произошло.

Однако 21 августа появилось видеообращение Пригожина якобы из Африки, где он заявил, что воюет "за справедливость и счастье" африканских народов.

Вероятная гибель Пригожина

23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет Embraer, на борту которого, возможно, находился Пригожин. Российские СМИ писали, что воздушное судно сбила противовоздушную оборону. Но достоверность этих данных еще полностью не подтверждена.

Как считают аналитики американского Института изучения войны (ISW), Путин предположительно отдал приказ убить Пригожина для того, чтобы восстановить собственную власть после мятежа и отомстить за унижение.

По данным The New York Times, западные чиновники считают, что в самолете, на борту которого летел Пригожин, была взрывчатка.

В свою очередь спикер Минобороны США генерал Пэт Райдер заявил, что Пригожин, вероятнее всего, был убит. Но пока у ведомства нет информации, которая могла бы подтвердить сбитие самолета ракетой, – эту информацию в Пентагоне считают неточной.