В ISW спрогнозировали будущее "вагнеровцев" после смерти Пригожина

ЧВК "Вагнер", вероятно, больше не будет существовать как квазинезависимая параллельная военная структура после того, как президент России Владимир Путин почти наверняка убил финансиста "Вагнер" Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Уткина.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, российские источники утверждали, что Кремль отказался платить белорусскому правительству за размещение ЧВК "Вагнер" в Беларуси, и что финансовые проблемы уже привели к сокращению выплат, что повлекло за собой отток "вагнеровцев".

Аналитики отмечают, что устранение центрального руководства, вероятно, станет причиной того, что ЧВК "Вагнер" уже не сможет действовать независимо от российского Минобороны.

"Остается непонятным, планирует ли Кремль, чтобы "Вагнер" полностью распался, или намерен возобновить его как гораздо меньшую организацию, полностью подчиненную российскому Минобороны. Третий вариант — восстановление ЧВК "Вагнер" как квазинезависимой организации под руководством нового командира, лояльного Кремлю — возможен, но маловероятен", – прогнозируют аналитики.

В настоящее время главари "вагнеровцев" не обнародовали ни одного публичного заявления после аварии самолета Пригожина.

Аналитики ISW считают, что такое молчание может быть связано с хаосом и неразберихой в рядах "вагнеровцев" после вероятной гибели Пригожина и Уткина или из-за четких указаний российских властей сохранять молчание, ведь Кремль может рассматривать публичное заявление командующих как попытку организовать и восстановить независимость "Вагнер".

"Готовность Путина публично убить руководство ЧВК "Вагнер", вероятно, побуждает "вагнеровцев" воздержаться от публичного назначения преемников Пригожина и Уткина в настоящее время", - отмечают аналитики.

Они считают, что предполагаемое убийство Путиным руководства Вагнера ясно показало, что Кремль будет враждебно относиться к тем, кто будет пытаться обеспечить независимость для своих собственных параллельных военных структур.

"Кремль, вероятно, будет рассматривать какие-либо будущие усилия по созданию независимых параллельных военных структур через призму своего опыта с Вагнером и Пригожиным. А подобная история с руководством вагнеровцев, вероятно, станет постоянной угрозой для тех, кто планирует создать параллельные военные структуры, напоминающие ЧВК "Вагнер", – подчеркивают в ISW.

По мнению аналитиков, Путин воздерживался от устранения Пригожина из-за опасений разозлить "вагнеровцев", а сейчас он, возможно, решил, что достаточно отделил их от Пригожина через несколько месяцев после восстания и мог убить Пригожина, не вызвав серьезной негативной реакции.

В ISW предполагают, что вряд ли "вагнеровцы" прибегнут к немедленной расправе против тех, кого они считают ответственными за смерть своих предводителей.

Действительно ли погиб Пригожин

Пока официального подтверждения гибели Пригожина нет.

Тела погибших в авиакатастрофе бизнес-джета Пригожина направили в Москву на ДНК-экспертизу.

Но некоторые росСМИ сообщили, что тело Пригожина вроде бы официально опознано в морге. Его узнал один из командиров ЧВК "Вагнер". Главной приметой стало отсутствие пальца. Также по росту и татуировке в морге был опознан второй руководитель "Вагнера" Дмитрий Уткин.

Самолет, на котором якобы был Пригожин, разбился в России: что известно

23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет Embraer, на на борту которого якобы находился Пригожин. Также росСМИ утверждают, что якобы самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение, потому что его сбила местная ПВО.

В Росавиации утверждают, что якобы на борту находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ убить руководителя Пригожина для того, чтобы восстановить собственную власть после мятежа и отомстить за унижение.

Заметим, в украинской разведке полагают, что авария самолета с руководством "вагнеровцев" – это умышленный террористический акт.

Пока у Главного управления разведки Минобороны нет подтверждения, что на этом борту действительно находился Пригожин и что он действительно погиб.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к аварии самолета, на борту которого якобы находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.