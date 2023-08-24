Западная разведка предполагает, что в самолете Пригожина была заложена взрывчатка

Согласно предварительным данным, американские и западные официальные лица считают, что взрыв на самолете, который перевозил лидера российских наемников Евгения Пригожина, предположительно произошел из-за заложенной в самолет взрывчатки.

Об этом пишет The New York Times.

Окончательные данные по данному расследованию еще не были сделаны, но именно эту теорию западные спецслужбы рассматривают как основную. Взрыв мог быть вызван бомбой или другим устройством, установленным в самолет, хотя другие теории, например фальсифицированное топливо, также изучаются.

Американские официальные лица говорят, что их разведка пока не подтвердила смерть Пригожина, хотя Министерство обороны США считает, что руководитель "Вагнера" все таки погиб в авиакатастрофе.

Также американская спутниковая разведка не зафиксировала в том районе никаких запусков пакета в подходящий. Других доказательств того, что ракета "земля-воздух" уничтожила самолет, также нет.

Говорившие на условиях анонимности американские и европейские чиновники считают, что именно президент России Владимир Путин приказал уничтожить самолет, поскольку вооруженное восстание Пригожина в июне против военного руководства стало одним из самых драматичных вызовов правлению Путина за последние десятилетия.

Разведка и военные чиновники неделями предполагали, что Путин отомстит, даже когда они выражали удивление тем, что Пригожин свободно передвигался. Лидер наемников появился на встрече на высшем уровне, где присутствовал Путин, путешествовал туда и обратно из Беларуси и записал видео вербовки.

Напомним, в среду, 23 августа, около 18:20 в Тверской области России потерпел крушение частный самолет Embraer. В Росавиации утверждают, что якобы на борту находился основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин.