Західна розвідка припускає, що в літаку Пригожина було закладено вибухівку

Згідно з попередніми даними, американські та західні офіційні особи вважають, що вибух на літаку, який перевозив лідера російських найманців Євгена Пригожина, ймовірно, стався через закладену у літак вибухівку.

Про це пише The New York Times.

Остаточних даних по даному розслідуванні ще не було зроблено, але саме цю теорію західні спецслужби розглядають як основну. Вибух міг бути спричинений бомбою або іншим пристроєм, встановленим у літак, хоча інші теорії, як-от фальсифіковане паливо, також вивчаються.

Американські офіційні особи кажуть, що їхня розвідка поки не підтвердила смерть Пригожина, хоча Міністерство оборони США вважає, що керівник "Вагнера" таки загинув у авіакатастрофі. Також американська супутникова розвідка не зафіксувала в тому районі жодних запусків пакет у підходящий. Інших доказів того, що ракета "земля-повітря" знищила літак також немає.

Американські та європейські чиновники, які говорили на умовах анонімності вважають, що саме президент Росії Володимир Путін наказав знищити літак, оскільки збройне повстання Пригожина в червні проти військового керівництва стало одним із найдраматичніших викликів правлінню Путіна за останні десятиліття.

Розвідка та військові чиновники тижнями передбачали, що Путін помститься, навіть коли вони висловлювали здивування тим, що Пригожин вільно пересувався. Лідер найманців з’явився на зустрічі на вищому рівні, де був присутній Путін, подорожував туди й назад із Білорусі та записав відео вербування.

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, близько 18:20 в Тверській області Росії зазнав аварії приватний літак Embraer. В Росавіації стверджують, що нібито на борту знаходився засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.