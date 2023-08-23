Сигнал російським елітам: в Офісі президента прокоментували збиття літака Пригожина

Президент РФ не допустить втрати контролю над російською елітою і нікому не пробачить власного страху. Показове усунення Пригожина разом з командуванням "Вагнера" це не що інше, як сигнал від Путіна російським елітам перед майбутніми виборами 2024 року.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Пригожин сам підписав собі особливий смертний вирок довірившись дивним гарантіям від Лукашенка та не менш абсурдному "чесному слову" Путіна, оскільки останній увесь цей час очікував сприятливого моменту.

"Показове усунення Пригожина та командування "Вагнера" через два місяці після спроби перевороту – це сигнал від Путіна російським елітам перед виборами 2024 року: "Бійтесь! Нелояльність дорівнює смерті"", - написав Подоляк.

Він додає, що ця подія також є сигналом для російських військових. Таким чином Путін попереджає, що героїв "СВО" у Росії не буде. Вони загинуть або в Україні або від рук ФСБ.

Щодо Пригожина: треба почекати розвіяння туману війни... Проте очевидно, що Путін нікому не прощає власного звірячого страху – саме такого, який обнулив його в червні 2023-го, – і чекав моменту. Очевидно також, що Пригожин підписав собі особливий смертний вирок тієї миті, коли… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 23, 2023

Нагадаємо, середу, 23 серпня, близько 18:20 в Тверській області Росії зазнав аварії приватний літак Embraer. В Росавіації стверджують, що нібито на борту знаходився засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.