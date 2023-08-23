Байден припускає, що за збиттям літака Пригожина може стояти Путін

Президент США Джо Байден вважає, що за збиттям літака, на борту якого перебував засновник ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин стоїть президент Росії Володимир Путін.

Про це пише CNN

Байден сказав, що не здивований тим, що російський найманець міг стати ціллю, оскільки ще у липні говорив, що Пригожину варто хвилюватися за свою безпеку після невдалого заколоту.

"Я не здивований", — сказав сьогодні Байден після того як йому доповіли про авіакатастрофу.

Байден додав, що в Росії мало що відбувається такого, за чим не стоїть Путін. В той же час лідер Америки підкреслив, що володіє достатньою кількістю інформації, щоб знати відповідь.

Представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що нікого не повинен дивувати той факт, якщо підтвердяться повідомлення про те, що на борту розбитого літака знаходився засновник Вагнера Євген Пригожин.

"Ми бачили звіти. Якщо це підтвердиться, нікого не варто дивувати. Згубна війна в Україні призвела до маршу приватної армії на Москву, а тепер – здавалося б – до цього", – йдеться в заяві речниці ради Едріен Уотсон.

В Офісі президента також вважають, що за катастрофою стоїть Путін. Показове усунення Пригожина разом з командуванням "Вагнера" це не що інше, як сигнал від президента РФ російським елітам перед майбутніми виборами 2024 року.

Євгеній Пригожин — найманень, який став повстанцем

Пригожин заснував "Вагнер" як тіньову групу найманців, яка воювала як в Україні. Проте після певних конфліктів з Кремлем Пригожин намагався організувати заколот або навіть переворот в РФ. Він відправив своїх бойовиків нібито "на Москву" 24 червня. Проте змінив свої наміри після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Тоді президент РФ Володимир Путін заявив, що "вагнерівці" зможуть підписати контракт із Міноборони РФ, звільнитися або "піти в Білорусь".

15 липня українські прикордонники та команда "Беларускі Гаюн" повідомляли, що з території Росії до Білорусі почали переміщатися групи "вагнерівців". Офіційно вони заявили, що проведуть навчання поблизу кордону з Польщею. Проте вже 31 липня Пригожин терміново відкликав всіх "вагнерівців" з відпусток.

За даними білоруського підпілля, ввечері 23 серпня почало відбувається згортання частини таборів "вагнерівці" в Білорусі.

Ймовірно колони прямують в напрямок кордону з РФ, але спецслужби Білорусі намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців.