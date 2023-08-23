Байден предполагает, что за крушением самолета Пригожина может стоять Путин

Президент США Джо Байден считает, что за сбитием самолета, на борту которого находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, стоит президент России Владимир Путин.

Об этом пишет CNN.

Байден сказал, что не удивлен тем, что российский наемник мог стать целью, поскольку еще в июле говорил, что Пригожину следует беспокоиться за свою безопасность после неудачного мятежа.

"Я не удивлен", - сказал сегодня Байден после того, как ему доложили об авиакатастрофе.

Байден добавил, что в России мало что происходит такого, за чем не стоит Путин. В то же время лидер Америки подчеркнул, что владеет достаточным количеством информации, чтобы знать ответ.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что никого не должен удивлять тот факт, если подтвердятся сообщения о том, что на борту разбитого самолета находился основатель Вагнера Евгений Пригожин.

"Мы видели отчеты. Если это подтвердится, никого не стоит удивлять. Пагубная война в Украине привела к маршу частной армии на Москву, а теперь – казалось бы – к этому", – говорится в заявлении пресс-секретаря совета Эдриен Уотсон.

В Офисе президента также считают, что за крушением стоит Путин. Показательное отстранение Пригожина вместе с командованием "Вагнера" это не что иное, как сигнал от президента РФ российским элитам перед предстоящими выборами 2024 года.

Евгений Пригожин — наемник, ставший повстанцем

Пригожин основал "Вагнер" как теневую группу наемников, которая воевала как на Украине. Однако после некоторых конфликтов с Кремлем Пригожин пытался организовать мятеж или даже переворот в РФ. Он отправил своих боевиков якобы "на Москву" 24 июня. Однако изменил свои намерения после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что "вагнеровцы" смогут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или также "уйти в Беларусь".

15 июля украинские пограничники и команда "Белорусские Гаюн" сообщали, что с территории России в Беларусь начали перемещаться группы "вагнеровцев".Официально они заявили, что проведут обучение вблизи границы с Польшей. Однако уже 31 июля Пригожин срочно отозвал всех "вагнеровцев" из отпусков.

По данным белорусского подполья, вечером 23 августа начало происходит сворачивание части лагерей "вагнеровцы" в Беларуси.

Вероятно, колонны направляются в направление границы с РФ, но спецслужбы Беларуси пытаются пре