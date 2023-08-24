Путін наказав збити літак Пригожина, - ISW

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ вбити очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина для того, щоб відновити власну владу після заколоту та помститися за приниження.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін майже напевно наказав російському військовому командуванню збити літак Пригожина.

Мотиви Путіна для вбивства Пригожина

Аналітики зауважують, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу та начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов, навряд чи стратять Пригожина без наказу Путіна.

"Путін, можливо, вирішив, що Пригожин перейшов "червону межу", намагаючись зберегти доступ "Вагнера" до операцій в Африці. Путін, Пригожин і Лукашенко, можливо, включили в угоду, яка поклала край повстанню найманців, яке вимагало від Пригожина обмежити присутність "вагнерівців" в ЗМІ або згорнути свої операції в Африці. Відео Пригожина від 21 серпня, в якому стверджується, що «Вагнер» розширює свою присутність в Африці, і подальше зростання реклами вербування «Вагнер» могло перетнути заздалегідь встановлену червону лінію, якби Пригожин погодився замовкнути", - зауважують аналітики.

На їхню думку, Путін давно збирався вбити Пригожина і що збиття літака Пригожина 23 серпня було випадковим збігом часу, хоча це малоймовірно, так як 23 серпня кремлівське агентство РІА Новини повідомило, що Путін офіційно звільнив пов’язаного з "Вагнером" генерала армії Сергія Суровікіна з посади командувача Повітряно-космічними силами Росії (ВКС) і замінив його на генерал-полковника Віктора Афзалова.

"Наказ Путіна російському Міноборони збити літак Пригожина є, ймовірно, публічною спробою відновити своє домінування та помстою за приниження, яке завдало Путіну та російському Міноборони збройне повстання ПВК "Вагнер" 24 червня", - підкреслюють аналітики.

Зокрема, Путін відвідав публічний телевізійний концерт на честь 80-ї річниці Курської битви приблизно в той час, коли російська ППО збила літак Пригожина. Присутність Путіна на телевізійному концерті, за словами аналітиків, повторила спогад радянського державного телебачення, яке показувало "Лебедине озеро" в серпні 1991 року, коли Радянський Союз розпався.

"Рішення використати російську протиповітряну оборону як метод вбивства Пригожина дозволило російському Міноборони безпосередньо помститися за той день, який став одним із найбільш смертоносних днів для російської авіації з початку повномасштабного вторгнення. Путін зазнав значного приниження за те, що не зміг зупинити повстання ПВК "Вагнер", покладався на Лукашенка, щоб зупинити марш Пригожина, і не покарав "вагнерівців", відповідальних за збиття російського літака 24 червня", - нагадують аналітики.

Вони додають, що цілком імовірно, що Путін чекав гарної нагоди, щоб нарешті помститися Пригожину, не видаючи імпульсивності чи надмірної реакції.

"Путіну потрібно було показово помститися Пригожину не лише для того, щоб довести, що він не слабкий лідер, але й для того, щоб підтримати своїх військових, які в очах багатьох росіян не побачили справедливості щодо подій 24 червня", - підкреслюють аналітики.

На їхню думку, доля Пригожина також, ймовірно, послужить стримуючим фактором для елементів російської армії, які можуть спробувати наслідувати існуючий прецедент непідпорядкування, який створив Пригожин.

Реакція пропагандистів

Інформаційний простір Росії утримується від коментарів щодо причин катастрофи, лише деякі джерела пов’язують інцидент із Кремлем та/або Міноборони Росії.

Багато джерел відзначають, що крах стався рівно через два місяці після початку повстання Пригожина. Декілька інсайдерських джерел стверджували, що цей інцидент свідчить про те, що Путіну «є чого боятися», і припустили, що система Путіна (імовірно, маючи на увазі його режим) зазнає нової хвилі змін.

Деякі військові блогери стверджували, що вбивство Пригожина матиме «катастрофічні наслідки» і що цей інцидент є уроком, який потрібно завчити, маючи на увазі, що Пригожин мав продовжувати свій марш.

"Російські блогери найближчими днями, ймовірно, зосередяться на висвітленні вбивства Пригожина і можуть менше повідомляти про український контрнаступ. Можливо, Кремль вирішив демонстративно вбити Пригожина в цей час частково для того, щоб змістити фокус російського інформаційного простору з передової в Україні на тлі помітних українських успіхів", припускають в ISW.

Нагадаємо, 23 серпня в Тверській області Росії зазнав аварії приватний літак Embraer, на на борту якого нібито знаходився Пригожин. Також росЗМІ стверджують, що нібито літак з Пригожиним на борту зазнав катастрофи, тому що його збила місцева ППО.

Євгеній Пригожин — де він був після заколоту

Терорист Пригожин намагався організувати заколот або навіть переворот в РФ. Він відправив своїх бойовиків нібито "на Москву" 24 червня. Проте змінив свої наміри після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Тоді президент РФ Володимир Путін заявив, що "вагнерівці" зможуть підписати контракт із Міноборони РФ, звільнитися або також "піти в Білорусь".

15 липня українські прикордонники та команда "Беларускі Гаюн" повідомляли, що з території Росії до Білорусі почали переміщатися групи "вагнерівців". Офіційно вони заявили, що проведуть навчання поблизу кордону з Польщею. Проте вже 31 липня Пригожин терміново відкликав всіх "вагнерівців" з відпусток.

Перед катастрофою літака 23 серпня востаннє публічно засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин з'являвся 21 серпня, коли оприлюднив відео із натяками про своє ймовірне перебування в Африці.