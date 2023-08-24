Путин приказал сбить самолет Пригожина, - ISW

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ убить главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить собственную власть после мятежа и отомстить за унижение.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Путин почти наверняка приказал российскому военному командованию сбить самолет Пригожина.

Мотивы Путина для убийства Пригожина

Аналитики отмечают, что министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов вряд ли казнят Пригожина без приказа Путина.

"Путин, возможно, решил, что Пригожин перешел "красные линии", пытаясь сохранить доступ "Вагнера" к операциям в Африке. Путин, Пригожин и Лукашенко, возможно, включили в соглашение, которое положило конец восстанию наемников, требовавшему от Пригожина ограничить присутствие "вагнеровцев" в СМИ или свернуть свои операции в Африке. Видео Пригожина от 21 августа, в котором утверждается, что "Вагнер" расширяет свое присутствие в Африке, и дальнейший рост рекламы вербовки "Вагнер" мог пересечь заранее установленную красную линию, если бы Пригожин согласился замолчать", - отмечают аналитики.

По их мнению, Путин давно собирался убить Пригожина и что сбитие самолета Пригожина 23 августа было случайным стечением времени, хотя это маловероятно, так как 23 августа кремлевское агентство РИА Новости сообщило, что Путин официально уволил связанного с "Вагнером" генерала армии Сергея Суровикина с должности командующего Воздушно-космическими силами России (ВКС) и заменил его на генерал-полковника Виктора Афзалова.

"Приказ Путина российскому Минобороны сбить самолет Пригожина является, вероятно, публичной попыткой восстановить свое доминирование и местью за унижение, нанесшее Путину и российскому Минобороны вооруженное восстание ППК "Вагнер" 24 июня", - подчеркивают аналитики.

В частности, Путин посетил публичный телевизионный концерт в честь 80-летия Курской битвы примерно в то время, когда российская ПВО сбила самолет Пригожина. Присутствие Путина на телевизионном концерте, по словам аналитиков, повторило воспоминание советского государственного телевидения, которое показывало "Лебединое озеро" в августе 1991 года, когда Советский Союз распался.

"Решение использовать российскую противовоздушную оборону как метод убийства Пригожина позволило российскому Минобороны непосредственно отомстить за тот день, который стал одним из самых смертоносных дней для российской авиации с начала полномасштабного вторжения. Путин испытал значительное унижение за то, что не смог остановить восстание, полагался на Лукашенко, чтобы остановить марш Пригожина, и не наказал "вагнеровцев", ответственных за сбивание российского самолета 24 июня", - напоминают аналитики.

Они добавляют, что вполне вероятно, что Путин ожидал хорошего случая, чтобы наконец отомстить Пригожину, не выдавая импульсивности или чрезмерной реакции.

"Путину нужно было показательно отомстить Пригожину не только для того, чтобы доказать, что он не слабый лидер, но и для того, чтобы поддержать своих военных, которые в глазах многих россиян не увидели справедливости по поводу событий 24 июня", - подчеркивают аналитики.

По их мнению, судьба Пригожина также, вероятно, послужит сдерживающим фактором для элементов российской армии, которые могут попытаться подражать существующему прецеденту неподчинения, который создал Пригожин.

Реакция пропагандистов

Информационное пространство России воздерживается от комментариев по поводу причин катастрофы, лишь некоторые источники связывают инцидент с Кремлем и/или Минобороны России.

Многие источники отмечают, что крах произошел ровно через два месяца после начала восстания Пригожина.

Некоторые военные блоггеры утверждали, что убийство Пригожина аукнется "катастрофическими последствиями" и что этот инцидент является уроком, который нужно заучить, имея в виду, что Пригожин должен был продолжать свой марш.

"Российские блоггеры в ближайшие дни, вероятно, сосредоточатся на освещении убийства Пригожина и могут меньше сообщать об украинском контрнаступлении. Возможно, Кремль решил демонстративно убить Пригожина в это время частично для того, чтобы сместить фокус российского информационного пространства с передовой в Украине на фоне заметных украинских успехов" ", предполагают в ISW.

Напомним, 23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет Embraer, на на борту которого якобы находился Пригожин. Также росСМИ утверждают, что якобы самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение, потому что его сбила местная ПВО.

Евгений Пригожин - где он был после мятежа

Террорист Пригожин пытался организовать мятеж или даже переворот в РФ. Он отправил своих боевиков якобы "на Москву" 24 июня. Однако изменил свои намерения после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что "вагнеровцы" смогут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или также "уйти в Беларусь".

15 июля украинские пограничники и команда "Белорусский Гаюн" сообщали, что с территории России в Беларусь начали перемещаться группы "вагнеровцев". Официально они заявили, что проведут обучение вблизи границы с Польшей. Однако уже 31 июля Пригожин срочно отозвал всех "вагнеровцев" из отпусков .

Перед крушением самолета 23 августа последний раз публично основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин появлялся 21 августа, когда обнародовал видео с намеками о своем вероятном пребывании в Африке.