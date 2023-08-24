Усі усвідомлюють, хто має відношення: Зеленський прокоментував аварію з літаком Пригожина

Україна не має стосунку до аварії літака, на борту якого начебто перебував ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання щодо загибелі Пригожина, глава держави сказав:

“Коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі, а мали на увазі зовсім інше і хотіли підтримки. Хоча, напевно, це також у якомусь сенсі точно допоможе. По-перше, ми не маємо стосунку до цієї ситуації, це точно. Думаю, усі усвідомлюють, хто має відношення”.

Зауважимо, в українській розвідці вважають, що аварія літака з керівництвом "вагнерівців" - це зумисний терористичний акт.

Наразі у Головного управління розвідки Міноборони немає підтвердження, що на цьому борту дійсно перебував Пригожин і що він дійсно загинув.

Версія загибелі Пригожина від пропагандистів

Зауважимо, основною версією, яка обговорюється у світі з приводу загибелі Пригожина, є його вбивство за наказом лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна. У Росії ж на офіційному рівні, а також на прокремлівських ресурсах версія про причетність Путіна і російської влади до загибелі Пригожина відкидається і називається "ворожим вкиданням" з метою посіяти ворожнечу і смуту всередині Росії.

Натомість просувається версія про причетність іноземних спецслужб, яка, зважаючи на все, і стане офіційною в РФ.

Як повідомляють росЗМІ, головною версією слідства є підрив літака, в якому перебувало керівництво "вагнерівців".

За даними ЗМІ, саме у районі шасі літака стався вибух. Внаслідок цього нібито відірвало крило, яке вдарилося у стабілізатор. Через це борт почав набирати висоту, а потім різко пішов вниз.

При цьому, росЗМІ акцентують увагу на тому, що хвостова частина літака впала за 5 кілометрів від фюзеляжу.

Чи справді загинув Пригожин

Наразі офіційного підтвердження загибелі Пригожина немає.

Тіла загиблих в авіакатастрофі бізнес-джету Пригожина направили до Москви на ДНК-експертизу.

Але деякі росЗМІ повідомили, що тіло Пригожина начебто офіційно упізнано в морзі.Його впізнав один із командирів ПВК "Вагнер". Головною прикметою стала відсутність пальця. Також по зросту та татуюванням у морзі було впізнано другого керівника "Вагнера" Дмитра Уткіна.

Літак, на якому нібито був Пригожин, розбився в Росії: що відомо

23 серпня в Тверській області Росії зазнав аварії приватний літак Embraer, на на борту якого нібито знаходився Пригожин. Також росЗМІ стверджують, що нібито літак з Пригожиним на борту зазнав катастрофи, тому що його збила місцева ППО.

В Росавіації стверджують, що нібито на борту знаходився засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), лідер країни-агресора РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ вбити очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина для того, щоб відновити власну владу після заколоту та помститися за приниження.