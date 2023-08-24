Все понимают, кто имеет отношение: Зеленский прокомментировал аварию с самолетом Пригожина

Украина не имеет отношения к аварии самолета, на борту которого якобы находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос о гибели Пригожина, глава государства сказал:

“Когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, мы не это имели в виду, а имели в виду совсем другое и хотели поддержки. Хотя, наверное, это тоже в каком-то смысле точно поможет. Во-первых, мы не имеем отношения к этой ситуации, это точно. Думаю, все понимают, кто имеет отношение”.

Отметим, в украинской разведке считают, что авария самолета с руководством "вагнеровцев" - это умышленный террористический акт.

Пока у Главного управления разведки Минобороны нет подтверждения, что на этом борту действительно находился Пригожин и что он действительно погиб.

Версия гибели Пригожина от пропагандистов

Отметим, что основной версией, которая обсуждается в мире по поводу гибели Пригожина, является его убийство по приказу лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина. В России же на официальном уровне, а также на прокремлевских ресурсах версия о причастности Путина и российских властей к гибели Пригожина отвергается и называется "враждебным вбросом" с целью посеять рознь и смуту внутри России.

Вместо этого продвигается версия о причастности иностранных спецслужб, которая, судя по всему, и станет официальной в РФ.

Как сообщают росСМИ, главной версией следствия является подрыв самолета, в котором находилось руководство "вагнеровцев".

По данным СМИ, именно в районе шасси самолета произошел взрыв. В результате якобы оторвало крыло, которое ударилось в стабилизатор. Поэтому борт начал набирать высоту, а затем резко пошел вниз.

При этом росСМИ акцентируют внимание на том, что хвостовая часть самолета упала в 5 километрах от фюзеляжа.

Действительно ли погиб Пригожин

Пока официального подтверждения гибели Пригожина нет.

Тела погибших в авиакатастрофе бизнес-джета Пригожина направили в Москву на ДНК-экспертизу.

Но некоторые росСМИ сообщили, что тело Пригожина вроде бы официально опознано в морге. Его узнал один из командиров ЧВК "Вагнер". Главной приметой стало отсутствие пальца. Также по росту и татуировке в морге был опознан второй руководитель "Вагнера" Дмитрий Уткин.

Самолет, на котором якобы был Пригожин, разбился в России: что известно

23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет Embraer, на на борту которого якобы находился Пригожин. Также росСМИ утверждают, что якобы самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение, потому что его сбила местная ПВО.

В Росавиации утверждают, что якобы на борту находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ убить руководителя Пригожина для того, чтобы восстановить собственную власть после мятежа и отомстить за унижение.