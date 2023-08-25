На тлі подій із Пригожиним. Данілов припускає, що в Росії розпочався транзит влади

У Росії, найімовірніше, розпочався транзит влади – президент країни-агресорки Володимир Путін втрачає керування. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтервʼю "Радіо Свобода".

Він вважає, що заколот очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина не міг відбуватися без підтримки силових структур РФ.

"Пригожин не був божевільною людиною, щоб він сам вирішив влаштувати той марш. Ті люди, які давали йому вказівки рухатися на Москву, вони і його зупинили. Більше того, все те, що відбувається, буде ще мати наслідки. Це не закінчення всіх цих речей, які будуть відбуватися на Росії", – сказав Данілов.

За його словами, в Росії, найімовірніше, розпочався транзит влади.

"Ми бачимо, що Путін втрачає сьогодні вже керованість своєї країни. І там найближчим часом буде відбуватися дуже багато цікавих подій", – додав секретар РНБО.

При цьому чиновник наголосив, що фрагментація Росії вже триває, і коли Захід не хоче звертати на це увагу й готуватися, то робить велику помилку.

Зауважимо, раніше Данілов заявляв, що заколот був операцією, яку погодив Путін для виявлення нелояльних генералів.

Заколот ПВК "Вагнер"

23 червня очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу" в Росії.

ЗМІ й власне Пригожин вказували, що "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Наступного дня спроба заколоту була припинена. Це відбулося після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Сторони домовилися, що Пригожин та бажаючі "вагнерівці" перемістяться в Білорусь, що й відбулося.

Однак 21 серпня зʼявилося відеозвернення Пригожина нібито з Африки, де він заявив, що воює "за справедливість і щастя" африканських народів.

Імовірна загибель Пригожина

23 серпня в Тверській області Росії зазнав аварії приватний літак Embraer, на борту якого, можливо, перебував Пригожин. Російські ЗМІ писали, що повітряне судно збила протиповітряна оборона. Але достовірність цих даних ще не підтверджена повністю.

Як вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), Путін, імовірно, віддав наказ вбити Пригожина для того, щоб відновити власну владу після заколоту та помститися за приниження.

За даними The New York Times, західні чиновники вважають, що в літаку, на борту якого летів Пригожин, була вибухівка.

Своєю чергою речник Міноборони США генерал Пет Райдер заявив, що Пригожина, найімовірніше, було вбито. Але поки що відомство не має інформації, яка могла б підтвердити збиття літака ракетою, тому цю інформацію в Пентагоні вважають неточною.