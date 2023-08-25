Розвідка Британії припускає, що Пригожин дійсно помер

Імовірна загибель власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина матиме дестабілізуючий вплив на його найманців. Наразі немає кандидатів, які б могли очолити військове формування.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що 23 серпня, через два місяці після заколоту групи "Вагнер", бізнес-джет Embraer, пов'язаний з "Вагнером", розбився під Твер'ю, між Москвою і Санкт-Петербургом. Російська влада стверджує, що на борту загинули 10 людей, зокрема власник "Вагнера" Євген Пригожин.

"Поки немає жодних підтверджених доказів щодо присутності Пригожина на борту, враховуючи його особливі заходи безпеки. Але існує ймовірність, що він дійсно помер", – зазначають у розвідці Британії.

Там додають, що смерть Пригожина стане надзвичайно дестабілізуючим фактором впливу на групу "Вагнер".

При цьому у розвідці не бачать, хто наразі може очолити ПВК "Вагнер", адже характерні особисті якості, такі як гіперактивність, виняткова сміливість, непохитність у досягненні мети та висока жорстокість, які були у Пригожина, навряд чи можуть знайтись у будь-якого наступника.

"Вакуум лідерства у групі "Вагнера" буде посилено повідомленнями про те, що засновник і польовий командир Дмитро Уткін та начальник тилу Валерій Чекалов також мертві", – підкреслюють у розвідці Британії.

Зауважимо, в українській розвідці вважають, що аварія літака з керівництвом "вагнерівців" - це зумисний терористичний акт.

Наразі у Головного управління розвідки Міноборони немає підтвердження, що на цьому борту дійсно перебував Пригожин і що він дійсно загинув.

Як підкреслюють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ПВК "Вагнер", ймовірно, більше не існуватиме як квазінезалежна паралельна військова структура після того, як президент Росії Володимир Путін майже напевно вбив фінансиста "Вагнер" Євгена Пригожина та засновника Дмитра Уткіна.

Чи справді загинув Пригожин

Наразі офіційного підтвердження загибелі Пригожина немає.

Тіла загиблих в авіакатастрофі бізнес-джету Пригожина направили до Москви на ДНК-експертизу.

Але деякі росЗМІ повідомили, що тіло Пригожина начебто офіційно упізнано в морзі.Його впізнав один із командирів ПВК "Вагнер". Головною прикметою стала відсутність пальця. Також по зросту та татуюванням у морзі було впізнано другого керівника "Вагнера" Дмитра Уткіна.

Літак, на якому нібито був Пригожин, розбився в Росії: що відомо

23 серпня в Тверській області Росії зазнав аварії приватний літак Embraer, на на борту якого нібито знаходився Пригожин. Також росЗМІ стверджують, що нібито літак з Пригожиним на борту зазнав катастрофи, тому що його збила місцева ППО.

В Росавіації стверджують, що нібито на борту знаходився засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), лідер країни-агресора РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ вбити очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина для того, щоб відновити власну владу після заколоту та помститися за приниження.