Разведка Британии предполагает, что Пригожин действительно умер

Вероятная гибель владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет иметь дестабилизирующее влияние на его наемников. Пока нет кандидатов, которые могли бы возглавить военное формирование.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что 23 августа, через два месяца после мятежа группы "Вагнера", бизнес-джет Embraer, связанный с "Вагнером", разбился под Тверью между Москвой и Санкт-Петербургом. Российские власти утверждают, что на борту погибли 10 человек, в том числе владелец "Вагнера" Евгений Пригожин.

"Пока нет никаких подтвержденных доказательств присутствия Пригожина на борту, учитывая его особые меры безопасности. Но существует вероятность, что он действительно умер", – отмечают в разведке Британии.

Там добавляют, что смерть Пригожина станет очень дестабилизирующим фактором влияния на группу "Вагнер".

При этом в разведке не видят, кто может возглавить ЧВК "Вагнер", ведь характерные личные качества, такие как гиперактивность, исключительная смелость, непоколебимость в достижении цели и высокая жестокость, которые были у Пригожина, вряд ли могут найтись у любого преемника.

"Вакуум лидерства в группе "Вагнера" будет усилен сообщениями о том, что основатель и полевой командир Дмитрий Уткин и начальник тыла Валерий Чекалов также мертвы", - подчеркивают в разведке Британии.

Заметим, в украинской разведке полагают, что авария самолета с руководством "вагнеровцев" – это умышленный террористический акт.

Пока у Главного управления разведки Минобороны нет подтверждения, что на этом борту действительно находился Пригожин и что он действительно погиб.

Как подчеркивают аналитики Института изучения войны (ISW), ЧВК "Вагнер", вероятно, больше не будет существовать как квазинезависимая параллельная военная структура после того, как президент России Владимир Путин почти наверняка убил финансиста "Вагнер" Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Уткина.

Действительно ли погиб Пригожин

Пока официального подтверждения гибели Пригожина нет.

Тела погибших в авиакатастрофе бизнес-джета Пригожина направили в Москву на ДНК-экспертизу.

Но некоторые росСМИ сообщили, что тело Пригожина вроде бы официально опознано в морге. Его узнал один из командиров ЧВК "Вагнер". Главной приметой стало отсутствие пальца. Также по росту и татуировке в морге был опознан второй руководитель "Вагнера" Дмитрий Уткин.

Самолет, на котором якобы был Пригожин, разбился в России: что известно

23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет Embraer, на на борту которого якобы находился Пригожин. Также росСМИ утверждают, что якобы самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение, потому что его сбила местная ПВО.

В Росавиации утверждают, что якобы на борту находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ убить руководителя Пригожина для того, чтобы восстановить собственную власть после мятежа и отомстить за унижение.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к аварии самолета, на борту которого якобы находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.