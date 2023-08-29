Путін боїться державного перевороту: спецслужби готуються до нового військового заколоту

У Кремлі вважають, що навіть після ліквідації засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Росії існує загроза нового військового заколоту. Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін наказав російським спецслужбам придушувати можливі спроби держперевороту.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на власні джерела у Кремлі.

За словами співрозмовників видання, спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати й не допустити демаршів, подібних до того, що ПВК "Вагнер" організувала наприкінці червня.

Зазначається, що танки, що підійшли на відстань менш як 200 км до Москви, справили "незабутнє враження" на лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Як зауважують джерела видання, Пригожин не лише кинув виклик командуванню армії, а й не послухався особистого наказу російського диктатора, тому був визнаний загрозою для режиму.

Спадщина Пригожина - це військові підрозділи з бойовим досвідом в Україні, Африці та на Близькому Сході, підкріплені медіаімперією з телеграм-каналів та політтехнологів. За прогнозами джерел, в нинішньому вигляді Кремль не зможе зберегти ПВК "Вагнер".

"Багато "вагнерівців" вважають, що за смертю Пригожина може стояти влада. І Кремль не може ігнорувати такі ризики", - каже аналітик International Crisis Group Олег Ігнатов.

Видання нагадує, що за два дні після ліквідації Пригожина президент РФ Володимир Путін підписав указ, який вимагає від "вагнерівців" присягнути на вірність. Усі члени позаармійських воєнізованих формувань, включаючи добровольчі батальйони та територіальну оборону, зобов'язані скласти присягу перед державним прапором і присягнути захищати "конституційний" лад.

"Путін хоче жорсткіше контролювати ПВК "Вагнер", щоб переконатися, що він не зіткнеться з повторенням кризи в майбутньому", - зазначає Натія Сескуріа, науковий співробітник лондонського Royal United Services Institute.

Зважаючи на все, загрозу нового заколоту чи змови Путін вважає досить реалістичною, зауважує політолог Аббас Галлямов.

"Про це свідчить хоча б те, що Путін пішов на ліквідацію Пригожина, хоч це й поставило під загрозу безліч проектів. Це вказує на те, що пріоритети Путіна - збереження влади, а не експансія зовні", - зазначає Галлямов.

"Проблема Путіна в тому, що його образ перестав відповідати на запит росіян, які хочуть бачити сильного та рішучого лідера, який швидко та з мінімальними витратами та жертвами досягає цілей. Це сталося після невдалої операції із захоплення України та переходу війни у затяжну стадію", — підкреслює Олег Ігнатов із International Crisis Group.

"Стало видно, що Путін програє таким харизматичним персонажам, як Пригожин, які готові говорити правду і приймати речі такими, якими вони є", — додає експерт.

Путін боїться нових заколотів

Зауважимо, усередині російських еліт є багато конфліктів і далі вони будуть лише наростати. У країні-агресорі РФ є багато охочих забезпечити собі майбутнє без Володимира Путіна.

Раніше в ГУР МО повідомляли, що знають, хто готує новий заколот у Росії. Розвідка не називає ім'я заколотника, щоб не перешкодити підготовці цього прекрасного проєкту.

Також британська розвідка повідомляла, що Кремль посилює міць Росгвардії, розраховуючи на її роль у випадку заколотів та інших внутрішніх потрясінь, які можуть статися на тлі війни в Україні.

За даними видання Bloomberg, представники ФСБ тиснуть на лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна, вимагаючи зняти міністра оборони Сергія Шойгу та оголосити воєнний стан та загальну мобілізацію.