Путин боится государственного переворота: спецслужбы готовятся к новому военному мятежу

В Кремле считают, что даже после ликвидации основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России существует угроза нового военного мятежа. Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин отдал приказ российским спецслужбам подавлять возможные попытки госпереворота.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на собственные источники в Кремле.

По словам собеседников издания, спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить демаршей, подобных тому, что ЧВК "Вагнер" организовала в конце июня.

Отмечается, что подошедшие на расстояние менее 200 км до Москвы танки произвели "незабываемое впечатление" на лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Как отмечают источники издания, Пригожин не только бросил вызов командованию армии, но и не последовал личному приказу российского диктатора, поэтому был признан угрозой для режима.

Наследие Пригожина - военные подразделения с боевым опытом в Украине, Африке и на Ближнем Востоке, подкрепленные медиаимперией из телеграмм-каналов и политтехнологов. По прогнозам источников, в нынешнем виде Кремль не сможет сохранить ЧВК "Вагнер".

"Многие "вагнеровцы" считают, что за смертью Пригожина могут стоять власти. И Кремль не может игнорировать такие риски", - говорит аналитик International Crisis Group Олег Игнатов.

Издание напоминает, что через два дня после ликвидации Пригожина президент РФ Владимир Путин подписал указ, требующий от "вагнеровцев" присягнуть на верность. Все члены внеармейских военизированных формирований, включая добровольческие батальоны и территориальную оборону, обязаны принять присягу перед государственным флагом и присягнуть защищать "конституционный" строй.

"Путин хочет более жестко контролировать ЧВК "Вагнер", чтобы убедиться, что он не столкнется с повторением кризиса в будущем", - отмечает Натия Сескуриа, научный сотрудник лондонского Royal United Services Institute.

Судя по всему, угрозу нового мятежа или сговора Путин считает достаточно реалистичной, отмечает политолог Аббас Галлямов.

"Об этом свидетельствует хотя бы то, что Путин пошел на ликвидацию Пригожина, хоть это и поставило под угрозу множество проектов. Это указывает на то, что приоритеты Путина – сохранение власти, а не экспансия снаружи", – отмечает Галлямов.

"Проблема Путина в том, что его образ перестал отвечать на запрос россиян, которые хотят видеть сильного и решительного лидера, который быстро и с минимальными затратами и жертвами достигает целей. Это произошло после неудачной операции по захвату Украины и переходу войны в затяжную стадию", — подчеркивает Олег Игнатов из International Crisis Group.

"Стало видно, что Путин проигрывает таким харизматическим персонажам, как Пригожин, которые готовы говорить правду и принимать вещи такими, какие они есть", - добавляет эксперт.

Путин боится новых мятежей

Заметим, внутри российских элит много конфликтов и дальше они будут только нарастать. В стране-агрессоре РФ много желающих обеспечить себе будущее без Владимира Путина.

Ранее в ГУР МО сообщалось, что знают, кто готовит новый мятеж в России. Разведка не называет имя мятежника, чтобы не помешать подготовке этого прекрасного проекта.

Также британская разведка сообщала, что Кремль усиливает мощь Росгвардии, рассчитывая на ее роль в случае мятежей и других внутренних потрясений, которые могут произойти на фоне войны в Украине.

По данным издания Bloomberg, представители ФСБ давят на лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина, требуя снять министра обороны Сергея Шойгу и объявить военное положение и всеобщую мобилизацию.