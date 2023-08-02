В українській розвідці знають, хто готує новий заколот у РФ

Усередині російських еліт є багато конфліктів і далі вони будуть лише наростати. У країні-агресорі РФ є багато охочих забезпечити собі майбутнє без Володимира Путіна.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пише Укрінформ.

"Є багато конфліктів усередині російських і навіть путінських еліт, і вони, звичайно, будуть лише наростати. Те, що ми побачили з історії Пригожина – це така певна верхівка айсберга. Усередині там також дуже багато цікавих процесів", – зауважив він.

Відповідаючи на запитання, чи може статися ще один заколот із походом на Москву, Юсов зазначив, що у розвідки є міркування з приводу того, хто теоретично може бути очільником цього заколоту.

"Але якщо ми зараз назвемо якесь конкретне прізвище, то ми можемо перешкодити підготовці цього прекрасного проєкту і можемо завадити втіленню його у життя. Тому нехай готуються. Справді, в імперії, яка помирає, є чимало охочих забезпечити собі майбутнє вже у постпутінській РФ – або в тому, що від неї залишиться", – заявив представник ГУР.

Він також прокоментував повторну атаку безпілотників на комплекс "Москва-сіті" у столиці РФ і зауважив, що це сталося, бо путінська Росія напала на Україну і розв’язала геноцидну війну проти українців.

"Саме це і є причиною всіх інших негараздів, які останнім часом спіткали путінську економіку, інфраструктуру, рашистську територію і все, що на ній знаходиться і при цьому пов’язане з війною проти України. Звичайно, це буде продовжуватися, поки рашисти не покинуть територію України. Мешканці Московії мають для себе розуміти: ця біда і біди, які будуть летіти на територію РФ, пов’язана із прямим наслідком жахливої кривавої злочинної війни, яку розв’язала їхня держава", - наголосив Юсов.

Заколот Євгена Пригожина в РФ

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу" в Росії.

ЗМІ й власне Пригожин вказували, що "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Наступного дня спроба заколоту була припинена. Це відбулося після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Сторони домовилися, що Пригожин та бажаючі "вагнерівці" перемістяться в Білорусь.

15 липня українські прикордонники й моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомили, що члени ПВК почали рухатися з території Росії до Білорусі.

В українському Центрі національного спротиву зазначали, що "вагнерівці" займатимуться тренуванням білоруської армії. Ця інформація підтвердилася: 20 липня Міністерство оборони Білорусі оголосило про організацію спільних навчань білоруських спецпризначенців із бойовиками ПВК "Вагнер". Відповідні заходи вирішили провести на полігоні, який розташований поблизу кордону з Польщею.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що бойовики ПВК "Вагнер" у Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України. Наразі немає жодних ознак того, що бойовики мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу.