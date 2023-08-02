В украинской разведке знают, кто готовит новый мятеж в РФ

Внутри российских элит много конфликтов и дальше они будут только нарастать. В стране-агрессоре РФ много желающих обеспечить себе будущее без Владимира Путина.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет Укринформ.

"Есть много конфликтов внутри российских и даже путинских элит, и они, конечно, будут только нарастать. То, что мы увидели из истории Пригожина – это определенная верхушка айсберга. Внутри там также очень много интересных процессов", – отметил он.

Отвечая на вопрос, может ли произойти еще один мятеж с походом на Москву, Юсов отметил, что у разведки есть соображения по поводу того, кто может быть теоретически главой этого мятежа.

"Но если мы сейчас назовем какую-то конкретную фамилию, то мы можем помешать подготовке этого прекрасного проекта и можем помешать воплощению его в жизнь. Поэтому пусть готовятся. Действительно, у умирающей империи есть немало желающих обеспечить себе будущее уже в постпутинской РФ – или в том, что от нее останется", – заявил представитель ГУР.

Он также прокомментировал повторную атаку беспилотников на комплекс "Москва-сити" в столице РФ и отметил, что это произошло, потому что путинская Россия напала на Украину и развязала геноцидную войну против украинцев.

"Именно это и является причиной всех других проблем, которые в последнее время постигли путинскую экономику, инфраструктуру, рашистскую территорию и все, что на ней находится и связано с войной против Украины. Конечно, это будет продолжаться, пока рашисты не покинут территорию Украины. Жители Московии должны для себя понимать: эта беда и беды, которые будут лететь на территорию РФ, связана с прямым следствием ужасающей кровавой преступной войны, которую развязало их государство", - подчеркнул Юсов.

Мятеж Евгения Пригожина в РФ

Основатель ППКЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка" в России.

СМИ и собственно Пригожин указывали, что "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На следующий день попытка мятежа была пресечена. Это произошло после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны договорились, что Пригожин и желающие "вагнеровцы" переместятся в Беларусь.

15 июля украинские пограничники и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщили, что члены ЧВК начали двигаться с территории России в Беларусь.

В украинском Центре национального сопротивления отмечали, что "вагнеровцы" будут заниматься тренировкой белорусской армии. Эта информация подтвердилась: 20 июля Министерство обороны Беларуси объявило об организации совместных учений белорусских спецназовцев с боевиками ЧВК "Вагнер". Соответствующие мероприятия решили провести на полигоне, расположенном вблизи границы с Польшей.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что боевики ЧВК "Вагнер" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины. Пока нет никаких признаков того, что боевики имеют тяжелое вооружение, необходимое для проведения серьезного наступления.