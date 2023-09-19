У РФ назріває заколот. Україна знає, хто ним керує і як це відбувається

Другого походу на Москву за прикладом заколоту "вагнерівців" не буде, однак в Росії назріває заколот, який призведе до фрагментації РФ. Україна знає, хто керує заколотом та як це відбувається.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, пише Укрінформ.

"Я думаю, що це вже буде не похід. Згадаймо, як в серпні 1991 року відбувався розпад СРСР. Те, що там назріває, і "угрупування ГКЧП", як це було в 1991 році, воно там вже зріє і вони вже там кучкуються, це достеменно відомий факт. І ми розуміємо, хто цим керує, як це відбувається", - зазначив Данілов.

Він підкреслив, що питання, коли на Росії станеться черговий заколот – це справа короткого проміжку часу.

"Який це буде час, подивімось, але процеси запущені. І те, що відносно Кадирова (важка хвороба лідера Чечні Рамзана Кадирова – Delo.ua) – це один із чинників, які так само впливатимуть на ці процеси", - вважає Данілов.

Він не виключає, що важкий стан здоров’я Кадирова може бути пов'язаний з отруєнням.

"Те, що у Кадирова проблеми зі станом здоров’я, – це відома річ. Більше того, є таке припущення, що це було отруєння, причому неодноразове отруєння, яке дало певні ускладнення на систему нирок. Наскільки ми розуміємо, що те відео, яке є.., це може бути абсолютно старе відео, яке не має ніякого стосунку до сьогоднішнього дня. Те, що на Кадирова полювали, і полювали росіяни – відома боротьба угруповань, які є в Кремлі. Він, з урахуванням того впливу, який він мав і продовжує поки що мати на процеси на Росії, опинився в такій ситуації", - заявив Данілов.

Він додав, що російські олігархічні групи, які жили своїм власним життям, після божевільного рішення Путіна про початок війни, повинні забувати про спокій.

Відповідаючи на питання, чи готові міжнародні партнери до того, що Росія розпадеться, Данілов зауважив, що дехто вважає, що цей процес можна контролювати і можна припуститись таких речей, які не дозволять Росії розпастись.

"Я можу сказати, що на це вже впливати ніхто не зможе, Росія змушена буде фрагментуватися і це відбудеться обов’язково за нашого життя. І ніяка сила зупинити це не зможе, тому що це історичний процес", - наголосив секретар РНБО.

Путін боїться нових заколотів

Зауважимо, усередині російських еліт є багато конфліктів і далі вони будуть лише наростати. У країні-агресорі РФ є багато охочих забезпечити собі майбутнє без Володимира Путіна.

Раніше в ГУР МО повідомляли, що знають, хто готує новий заколот у Росії. Розвідка не називає ім'я заколотника, щоб не перешкодити підготовці цього прекрасного проєкту.

Також британська розвідка повідомляла, що Кремль посилює міць Росгвардії, розраховуючи на її роль у випадку заколотів та інших внутрішніх потрясінь, які можуть статися на тлі війни в Україні.

Нагадаємо, у Кремлі вважають, що навіть після ліквідації засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Росії існує загроза нового військового заколоту. Тому лідер країни-агресора РФ Володимир Путін наказав російським спецслужбам придушувати можливі спроби держперевороту.

Також Путін 4 серпня підписав закон, який дозволить оснащувати Росгвардію важким озброєнням.

За інформацією розвідки Великої Британії, це свідчить про те, що Кремль розглядає Росгвардію як одну з основних опор безпеки режиму. Аналітики повідомляють, що рішення посилити сили було прийнято після невдалого заколоту "Вагнера".

"Це дуже важливий сигнал насамперед для всіх рашистів. Що таке Росгвардія? Це інституція, яка створена для захисту режиму у середині держави. Якщо він дає важке озброєння Росгвардії, то це означає, що, в принципі, (у РФ – Delo.ua) робиться ставка на майбутнє придушення заколотів. По кому має стріляти це важке озброєння, ці танки? Ну, власне, насамперед по цивільних москвичах", - пояснив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.