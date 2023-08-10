У ГУР пояснили, навіщо Путін посилює Росгвардію танками

Російський диктатор Володимир Путін готується до майбутніх заколотів у Росії, тому надає важке озброєння Росгвардії.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Це дуже важливий сигнал насамперед для всіх рашистів. Що таке Росгвардія? Це інституція, яка створена для захисту режиму у середині держави. Якщо він дає важке озброєння Росгвардії, то це означає, що, в принципі, (у РФ – Delo.ua) робиться ставка на майбутнє придушення заколотів. По кому має стріляти це важке озброєння, ці танки (начальника Росгвардії Віктора - Delo.ua) Золотова? Ну, власне, насамперед по цивільних москвичах", - зазначив він.

Юсов додав, що Путін привів війну до росіян власними руками і це є вироком і російському режиму, і РФ як державі.

Також, за його словами, після заколоту у РФ історія протистояння керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і міністра оборони РФ Сергія Шойгу не закінчилася.

Посилення Росгвардії: що відомо

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін 4 серпня підписав закон, який дозволить оснащувати Росгвардію важким озброєнням.

За інформацією розвідки Великої Британії, це свідчить про те, що Кремль розглядає Росгвардію як одну з основних опор безпеки режиму. Аналітики повідомлють, що рішення посилити сили було прийнято після невдалого заколоту "Вагнера".

Заколот Євгена Пригожина в РФ

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу" в Росії.

ЗМІ й власне Пригожин вказували, що "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Наступного дня спроба заколоту була припинена. Це відбулося після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Сторони домовилися, що Пригожин та бажаючі "вагнерівці" перемістяться в Білорусь.

15 липня українські прикордонники й моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомили, що члени ПВК почали рухатися з території Росії до Білорусі.

Раніше в ГУР МО повідомляли, що знають, хто готує новий заколот у Росії. Розвідка не називає ім'я заколотника, щоб не перешкодити підготовці цього прекрасного проєкту.

Зауважимо, усередині російських еліт є багато конфліктів і далі вони будуть лише наростати. У країні-агресорі РФ є багато охочих забезпечити собі майбутнє без Володимира Путіна.