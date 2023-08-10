В ГУР объяснили, зачем Путин усиливает Росгвардию танками

Российский диктатор Владимир Путин готовится к предстоящим мятежам в России, поэтому предоставляет тяжелое вооружение Росгвардии.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Это очень важный сигнал прежде всего для всех рашистов. Что такое Росгвардия? Это институция, которая создана для защиты режима внутри государства. Если он дает тяжелое вооружение Росгвардии, то это значит, что, в принципе, (в РФ – Delo.ua) делается ставка на будущее подавление мятежей. По ком должно стрелять это тяжелое вооружение, эти танки (начальника Росгвардии Виктора - Delo.ua) Золотова? Ну, собственно, прежде всего по гражданским москвичам", - отметил он.

Юсов добавил, что Путин привел войну к россиянам собственными руками и это приговор и российскому режиму, и РФ как государству.

Также, по его словам, после мятежа в РФ история противостояния руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министра обороны РФ Сергея Шойгу не закончилась.

Усиление Росгвардии: что известно

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 4 августа подписал закон, позволяющий оснащать Росгвардию тяжелым вооружением.

По информации разведки Великобритании, это свидетельствует о том, что Кремль рассматривает Росгвардию как одну из основных опор безопасности режима. Аналитики сообщат, что решение усилить силы было принято после неудачного мятежа "Вагнера".

Мятеж Евгения Пригожина в РФ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка" в России.

СМИ и собственно Пригожин указывали, что "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ПИК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На следующий день попытка мятежа была пресечена. Это произошло после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны договорились, что Пригожин и желающие "вагнеровцы" переместятся в Беларусь.

15 июля украинские пограничники и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщили, что члены ЧВК начали двигаться с территории России в Беларусь.



Ранее в ГУР МО сообщали, что знают, кто готовит новый мятеж в России. Разведка не называет имя мятежника, чтобы не помешать подготовке этого прекрасного проекта.

Заметим, внутри российских элит много конфликтов и дальше они будут только нарастать. В стране-агрессоре РФ много желающих обеспечить себе будущее без Владимира Путина.