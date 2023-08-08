Мятеж Пригожина в РФ согласовал Путин: Данилов объяснил, зачем ему это

Мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в РФ был операцией, согласованной российским президентом Владимиром Путиным, чтобы выявить нелояльных генералов.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, которая была согласована с Путиным для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены по отношению именно к Путину и его окружению", - отметил он.

По его словам, уже есть понимание о количестве генералов, отстраненных от выполнения своих обязанностей, часть из них находится за решеткой.

Он также добавил, что в РФ и дальше будут продолжаться разногласия, потому что "количество людей, понимающих, куда их завел Путин, с каждым днем становится все больше".

Мятеж Евгения Пригожина в РФ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка" в России.

СМИ и собственно Пригожин указывали, что "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ПИК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На следующий день попытка мятежа была пресечена. Это произошло после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны договорились, что Пригожин и желающие "вагнеровцы" переместятся в Беларусь.

15 июля украинские пограничники и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщили, что члены ЧВК начали двигаться с территории России в Беларусь.



Заметим, после мятежа Пригожина ряд российских генералов исчезли из публичного пространства. В частности, на второй план подвинули генерала Сергея Суровикина.

Также СМИ сообщили, что заместителя командующего оккупационной группировкой в Украине генерала Сергея Суровикина задержали, потому что считают его сторонником мятежа Пригожина.