Россия планирует использовать "вагнеровцев" как рычаг давления на страны ЕС

На аэродроме Зябровка в Беларуси начали строить еще один палаточный городок для размещения около 1000 "вагнеровцев". В дальнейшем РФ планирует применить их для давления на страны Европейского союза и имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В подполье сообщают, что есть вероятность применения членов Вагнера для давления на ЕС. Цель такой кампании состоит в том, чтобы заставить западных союзников уменьшать поддержку Украины.

"Мол, "только бы на нас не напали"", - информируют партизаны.

Согласно сообщению, на первичном этапе данной информационной операции будет происходить вброс в информационное поле нарративов, что наемники готовы идти на ЕС.

Ранее ЦНС уже сообщал, что "Вагнер" ищет в Беларуси наемников, готовых воевать против Литвы и Польши. Такие действия могут вызвать значительное политическое и международное напряжение и потенциально нарушать межгосударственные отношения.

23 июля Александр Лукашенко заявил, что боевики ЧВК "Вагнер", находящиеся в Беларуси после попытки мятежа в РФ, "напрягают" его и хотят на "экскурсию в Варшаву и Жешув".