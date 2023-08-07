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В ОП заявили, що жодних компромісів у переговорах з Росією не буде
В Офісі президента вважають, що жодних переговорів з Росією, які дадуть їх зайвий час залишатися на окупованих територіях бути не може. Які-небудь компроміси з агресором також не допустимі.
Про це написав радник керівника ОФ Михайло Подоляк.
Він зазначив, що жодного іншого формату переговорів окрім формули миру, яка була запропонована Зеленським, для врегулювання військових дій в Україні не може бути.
"Єдиний базовий "переговорний фундамент" – це формула миру президента Зеленського. Жодних компромісних позицій на кшталт "негайних припинень вогню" та "переговорів тут і зараз", що дають Росії час залишатися на окупованих територіях, бути не може. Лише виведення російських військ за кордони 1991 року", написав Подоляк.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він додав, що жодного формату, на кшталт "Міськ-3" не буде, оскільки це лише продовжить війну в майбутньому.
"Саме "відмова від ілюзій" відбувається сьогодні в багатьох країнах, які ще вчора неправильно оцінювали Росію та її намір "убити" міжнародне право…", - пояснив Подоляк.
Нагадаємо, Зеленський раніше заявляв, що без деокупації Криму мир в Україні не настане. Україна не розглядає жодного сценарію закінчення війни без повернення контролю над півостровом.