В ОП заявили, що жодних компромісів у переговорах з Росією не буде

В Офісі президента вважають, що жодних переговорів з Росією, які дадуть їх зайвий час залишатися на окупованих територіях бути не може. Які-небудь компроміси з агресором також не допустимі.

Про це написав радник керівника ОФ Михайло Подоляк.

Він зазначив, що жодного іншого формату переговорів окрім формули миру, яка була запропонована Зеленським, для врегулювання військових дій в Україні не може бути.

"Єдиний базовий "переговорний фундамент" – це формула миру президента Зеленського. Жодних компромісних позицій на кшталт "негайних припинень вогню" та "переговорів тут і зараз", що дають Росії час залишатися на окупованих територіях, бути не може. Лише виведення російських військ за кордони 1991 року", написав Подоляк.

Він додав, що жодного формату, на кшталт "Міськ-3" не буде, оскільки це лише продовжить війну в майбутньому.

"Саме "відмова від ілюзій" відбувається сьогодні в багатьох країнах, які ще вчора неправильно оцінювали Росію та її намір "убити" міжнародне право…", - пояснив Подоляк.

Нагадаємо, Зеленський раніше заявляв, що без деокупації Криму мир в Україні не настане. Україна не розглядає жодного сценарію закінчення війни без повернення контролю над півостровом.