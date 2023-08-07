В ОП заявили, что никаких компромиссов в переговорах с Россией не будет

В Офисе президента считают, что никаких переговоров с Россией, которые дадут их лишнее время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Какие-либо компромиссы с агрессором тоже не допустимы.

Об этом написал советник руководителя ОФ Михаил Подоляк.

Он отметил, что никакого другого формата переговоров, кроме формулы мира, предложенной Зеленским, для урегулирования военных действий в Украине не может быть.

"Единственный базовый "переговорный фундамент" - это формула мира президента Зеленского. Никаких компромиссных позиций вроде "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Только вывод российских войск за границы 1991 года", написал Подоляк.

Он добавил, что никакого формата, типа "Город-3" не будет, поскольку это лишь продолжит войну в будущем.

"Именно "отказ от иллюзий" происходит сегодня во многих странах, еще вчера неправильно оценивавших Россию и ее намерение "убить" международное право…", - пояснил Подоляк.

Напомним, Зеленский ранее заявлял, что без деоккупации Крыма мир в Украине не наступит. Украина не рассматривает ни один сценарий окончания войны без возвращения контроля над полуостровом.