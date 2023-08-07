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В ОП заявили, что никаких компромиссов в переговорах с Россией не будет
В Офисе президента считают, что никаких переговоров с Россией, которые дадут их лишнее время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Какие-либо компромиссы с агрессором тоже не допустимы.
Об этом написал советник руководителя ОФ Михаил Подоляк.
Он отметил, что никакого другого формата переговоров, кроме формулы мира, предложенной Зеленским, для урегулирования военных действий в Украине не может быть.
"Единственный базовый "переговорный фундамент" - это формула мира президента Зеленского. Никаких компромиссных позиций вроде "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Только вывод российских войск за границы 1991 года", написал Подоляк.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что никакого формата, типа "Город-3" не будет, поскольку это лишь продолжит войну в будущем.
"Именно "отказ от иллюзий" происходит сегодня во многих странах, еще вчера неправильно оценивавших Россию и ее намерение "убить" международное право…", - пояснил Подоляк.
Напомним, Зеленский ранее заявлял, что без деоккупации Крыма мир в Украине не наступит. Украина не рассматривает ни один сценарий окончания войны без возвращения контроля над полуостровом.