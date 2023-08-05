Зеленский считает, что в ближайшее время Украину будут принуждать к переговорам с РФ — NYT

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация на дипломатическом фронте будет становиться еще более сложной. По его мнению, в ближайшие месяцы некоторые страны начнут давить на Украину, чтобы остановить войну миру путем переговоров.

Об этом пишет The New York Times.

Зеленский считает, что дать миру понимание того, что любое прекращение войны, которое оставит оккупированные территории под контролем России, будет только прелюдией к новому насилию.

"Мощь наших воинов на фронте во многом является следствием силы наших договоренностей с нашими друзьями и партнерами", – сказал он.

Позже Зеленский добавил, что на саммите в Джидде были представлены 42 страны, которых объединил приоритет международного права.

"Именно для этого Украина предложила Формулу мира, потому что международный порядок, основанный на правилах и нарушенный российской агрессией, должен быть восстановлен. Очень важно, что там, на полях встречи в Джидде, происходят и двусторонние переговоры с партнерами", - подчеркнул президент.

Издание пишет, что Украина сталкивается с двойным вызовом. Ей нужна устойчивая поддержка западных союзников, поскольку она участвует в изнурительном, кровавом и дорогом контрнаступлении, которое в последние два месяца принесло определенные успехи, но еще не достигло существенного прорыва. При этом Украина также должна расширить эту поддержку, привлекая остальные страны, которые остались предвзятыми.

Напомним, в Саудовской Аравии начался мирный саммит по Украине. Во время него чиновники будут говорить о вариантах прекращения вторжения России в Украину.

Для Саудовской Аравии собрание в Джидде является важной мерой, поскольку королевство вовлекается в кризис высшего глобального приоритета.

При этом аналитики говорят, что Саудовская Аравия должна быть осторожна, когда она врывается в украинскую дипломатию. Хотя Россия и Саудовская Аравия уже давно действуют согласованно в ключевых вопросах, связанных с нефтью, взаимовыгодным образом, есть признаки того, что их давние отношения могут находиться под напряжением, поскольку Россия недавно накачала больше нефти, чем обещала.

Издание отмечает, что именно такие трещины в отношениях между странами – экономические, культурные или политические – украинские и западные официальные лица надеются использовать в свою пользу.