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Поддерживает мирные переговоры с Украиной: президент Бразилии отказался посетить РФ
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил приглашение своего коллеги Владимира Путина посетить Россию. Лула сказал, что Путин пригласил его по телефону посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге.
Лула ответил, что сейчас не может уехать в Россию, но повторил готовность Бразилии, Индии, Индонезии и Китая о переговорах с обеими сторонами конфликта в поисках мирного решения, пишет CNN.
Кремль, реагируя на такой ответ бразильского лидера, сообщил, что Россия открыта к диалогу, который все еще блокируется Киевом и его западными "спонсорами".
Лула также рассказал, что разговаривал по телефону с президентом Китая Си Цзиньпином о необходимости мира в Украине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Издание отмечает, что президент Бразили уже несколько месяцев пытается позиционировать себя как возможную посредническую силу в конфликте. Он предложил создать "большую двадцатку за мир" — группу стран достаточно сильных, чтобы их уважали за столом переговоров, но которые все еще считаются нейтральными в конфликте между Россией и Украиной.
В видении Индонезия, Индия и Китай должны играть решающую роль, но страны Латинской Америки также приглашены присоединиться к очевидной инициативе. Лула сообщил, что во время его переговоров с Си в апреле они обсуждали создание группы лидеров-единомышленников по Украине.
Кстати, приглашение приехать в Украину Лула да Силва тоже отклонил. В ответ по приглашению украинской стороны он отправит своего специального помощника.
В свою очередь, в ЕС посоветовали лидеру Бразилии сначала поехать в Украину и увидеть войну "глазами тех, кого бомбили" российские войска, прежде чем участвовать в любых дальнейших усилиях по содействию миру. В то же время Лула да Силва в ответ на приглашение украинской стороны уже отправил своего специального помощника, но лично совершить визит не планирует.