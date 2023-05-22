Президент Бразилии обиделся на Зеленского: что произошло

Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не пришел на запланированную встречу на саммите G7 в Японии.

Об этом сообщает Globo.

По словам президента Бразилии, Зеленский не пришел на заранее запланированную с ним двустороннюю встречу в Хиросиме.

"Была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Нам сказали, что они задерживаются. Тем временем я встретился с президентом Вьетнама. Когда он уехал, украинская делегация так и не появилась. У Зеленского, безусловно, была другая встреча. Я не был разочарованный, я был расстроен, потому что хотел бы встретиться с ним. Зеленский взрослый и знает, что делает", – рассказал Лула да Силва.

Он также подверг критике президента США Джо Байдена за заявление о том, что война в Украине должна завершиться капитуляцией России.

"Вы видели речь Байдена, где он призвал преследовать Путина, пока он не сдастся, не заплатит за все. Эта речь не помогает, на мой взгляд. Что помогает, так это призывы "люди, давайте сначала сядем, остынем и поговорим". Иногда, это требует времени", - заявил Лула да Силва.

Зеленский же сообщил, что не смог встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силвой на саммите G7 в Хиросиме из-за напряженного расписания.

Напомним, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва ранее предлагал Киеву отказаться от Крыма ради мира и призвал США прекратить поощрять войну, заявив, что не стремится кому-то угодить, а пытается найти так называемую третью альтернативу, которая вернула бы мир в Украину.

В свою очередь, в ЕС посоветовали лидеру Бразилии сначала поехать в Украину и увидеть войну "глазами тех, кого бомбили" российские войска, прежде чем участвовать в любых дальнейших усилиях по содействию миру. В то же время Лула да Силва в ответ на приглашение украинской стороны уже отправил своего специального помощника, но лично совершить визит не планирует.