Президент Бразилии предложил создать "формат G20" для переговоров по завершению войны в Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что предлагает мировому сообществу создать по примеру G20 формат для переговоров, которые будут нацелены на завершение войны в Украине. Об этом сообщает France24.

"Когда был экономический кризис 2008 года, мы быстро создали G20, чтобы попытаться спасти экономику. Теперь важно создать еще одну G20, чтобы покончить с войной и установить мир", - сказал Лула да Силва.

Он утверждает, что уже обсудил свою инициативу с представителями некоторых стран. В частности, с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заид Аль Нагаяном.

"Вчера я разговаривал с шейхом о войне. Я разговаривал с Си Цзиньпином о войне. И я думаю, что мы встречаемся с группой людей, которые предпочитают говорить о мире, а не о войне. Поэтому я считаю, что у нас будет успех", – рассказал президент Бразилии.

По его словам, он также сообщил о своей идее президенту США Джозефу Байдену, канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и лидерам некоторых государств Южной Америки.

Ранее Лула да Силва на встрече с журналистами выразил мнение, что Украина должна уступить Крым России в обмен на прекращение войны и спокойствие.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина не торгует своими территориями и не видит никакой причины уступать хотя бы сантиметр украинской земли.