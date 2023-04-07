Украина не торгует территориями – ответ МИД президенту Бразилии

Украина не торгует своими территориями и не видит никакой причины уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Такой ответ на заявление президента Бразилии относительно Крыма опубликовал спикер МИД Олег Николенко.

Представитель МИД подчеркнул, что нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему Украина должна уступать хотя бы сантиметр своей земли.

"Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", - написал Олег Никоненко.

Напомним, Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с журналистами выразил мнение, что Украина должна уступить Крым России в обмен на прекращение войны и спокойствие.

"Возможно, мы обсудим Крым... Зеленский тоже не может хотеть всего... Миру нужен покой... Мы должны найти решение", - заявил президент Бразилии.

2 марта 2023 года президент Владимир Зеленский разговаривал с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва, в частности обсудив дипломатические усилия по прекращению агрессии РФ.

В мае 2022 года Лула, еще кандидат в президенты, заявил, что Зеленский «так же ответственен за войну».

Напомним, согласно последним опросам, 72% украинцев не верят в переговоры с Россией.

С октября 2022 увеличилось количество сторонников мнения, что переговоры с россиянами возможны только после вытеснения их войск к украинским границам 1991 года. 61% поддерживают суждения.

В то же время 93% украинцев верят в победу Украины. Из них 79,6% уверены в этом и 13,6% — скорее уверены.