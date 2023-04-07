Україна не торгує територіями - відповідь МЗС президенту Бразилії

Україна не торгує своїми територіями і не вбачає жодної причини поступатися хоча би сантиметром української землі. Таку відповідь на заяву президента Бразилії щодо Криму опублікував речник МЗС Олег Ніколенко.

Представник МЗС підкреслив, що немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому Україна має поступатися хоча би сантиметром своєї землі.

“Українська позиція залишається незмінною: будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН”, - написав Олег Ніконенко.

Нагадаємо, Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва на зустрічі з журналістами висловив думку, що Україна має поступитися Кримом Росії в обмін на припинення війни і спокій.

"Можливо, ми обговоримо Крим... Зеленський теж не може хотіти всього... Світу потрібен спокій... Ми повинні знайти рішення”, - заявив президент Бразилії.

2 березня 2023 року президент Володимир Зеленський розмовляв з колегою з Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва, зокрема обговоривши дипломатичні зусилля щодо припинення агресії РФ.

У травні 2022 року Лула, ще кандидат у президенти, заявив, що Зеленський «так само відповідальний за війну».

Нагадаємо, згідно з останніми опитуваннями, 72% українців не вірять в переговори з Росією.

З жовтня 2022 року збільшилася кількість прихильників думки, що переговори з росіянами можливі лише після витіснення їхніх військ до українських кордонів 1991 року. 61% підтримують судження.

Водночас 93% українців вірять в перемогу України. З них 79,6% впевнені в цьому і 13,6% — скоріше впевнені.