Украина хочет закупить оружие у Бразилии, но ее запросы игнорируют - СМИ

Украина по меньшей мере дважды обращалась в Бразилию по поводу закупки вооружения, но эти запросы были "в основном проигнорированы".

Об этом сообщает The New York Times.

В частности Украина хотела приобрести бронетехнику, самолеты, системы противовоздушной обороны, минометы, снайперские винтовки, автоматическое оружие и боеприпасы.

Как отмечает NYT, в 2022 году немецкие чиновники обратились к правительству Бразилии с просьбой передать неиспользованные боеприпасы, которые ранее Германия давала Бразилии. Однако ответ руководства латиноамериканской страны был однозначным: нет, если их передадут в Украину.

Бразилия, которая зависит от России в поставках удобрений и топлива, также ясно дала понять, что не будет отправлять оружие, предназначенное для линии фронта, и настаивает на посредничестве в мирных переговорах.

Эта латиноамериканская страна, в частности, является производителем военных самолетов, многие из которых были сделаны бразильским авиапроизводителем Embraer.

Бразилия говорит, что ее руководящим принципом внешней политики уже давно есть принцип оставаться "другом для всех". Однако NYT отмечает, что такая позиция страны по поддержке Украины может свидетельствовать о желании сохранить хорошие дипломатические отношения с Россией.

Напомним, Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с журналистами выразил мнение, что Украина должна уступить Крым России в обмен на прекращение войны и спокойствие.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина не торгует своими территориями и не видит никакой причины уступать хотя бы сантиметр украинской земли.

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