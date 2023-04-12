Україна хоче закупити зброю у Бразилії, але її запити ігнорують - ЗМІ

Україна щонайменше двічі зверталася до Бразилії щодо закупівлі озброєння, але ці запити були "здебільшого проігноровані".

Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, Україна хотіла придбати бронетехніку, літаки, системи протиповітряної оборони, міномети, снайперські гвинтівки, автоматичну зброю та боєприпаси.

Як зазначає NYT, у 2022 році німецькі чиновники звернулися до уряду Бразилії із проханням передати невикористані боєприпаси, які раніше Німеччина давала Бразилії. Проте відповідь керівництва латиноамериканської країни була однозначною: ні, якщо їх передадуть до України.

Бразилія, яка залежить від Росії у постачанні добрив і палива, також ясно дала зрозуміти, що не відправлятиме зброю, призначену для лінії фронту, і натомість наполягає на посередництві в мирних переговорах.

Ця латиноамериканська країна, зокрема, є виробником військових літаків, багато з яких зроблено бразильським авіавиробником Embraer.

Бразилія каже, що її керівним принципом зовнішньої політики вже давно є принцип залишатися "другом для всіх". Проте NYT зауважує, що така позиція країни щодо підтримки України може свідчити про бажання зберегти хороші дипломатичні відносини з Росією.

Нагадаємо, Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва на зустрічі з журналістами висловив думку, що Україна має поступитися Кримом Росії в обмін на припинення війни і спокій.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна не торгує своїми територіями і не вбачає жодної причини поступатися хоча би сантиметром української землі.

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