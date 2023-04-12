У квітні Росія різко збільшить експорт дизпалива до Бразилії

Імпорт Бразилією дешевшого дизельного палива з Росії різко зріс в квітні, і складає 53% від загального обсягу дизельного палива, що поставляється в країну, порівняно з 0,2%, які поставлялися рік тому.

Під час такої оцінки було враховано поставки російського дизельного палива, що привозять від 10 до 15 кораблів, які зазвичай перевозять близько 50 000 кубометрів, повідомляє Reuters.

Повідомляється, що російське дизельне паливо коштує дешевше, ніж у вітчизняних нафтопереробних заводів та з інших країн.

Російський продукт відвойовує частку ринку від американського дизеля, на який традиційно припадає більша частина продукції, імпортованої Бразилією, так як країна закуповує близько 30% своїх потреб за кордоном.

За словами голови Бразильської асоціації імпортерів палива (Abicom) Серхіо Араужо, російське дизельне паливо надходить до Бразилії приблизно на 0,20-0,30 доларів за галон дешевше, ніж імпорт з інших країн.

Зазначається, що Росія розширює експорт дизельного палива до Бразилії як основного покупця, оскільки країна не вводила обмежень на імпорт російського дизельного палива, незважаючи на широкі міжнародні санкції. Однак деякі компанії все ще уникають купувати російське паливо, побоюючись фінансових санкцій, пов’язаних із правилами відповідності.

Згідно з урядовими даними, у 2022 році в імпорті дизельного палива Бразилії все ще домінував продукт із США, який становив 57,2% ринку, тоді як Росія мала лише 1%.

У першому кварталі цього року частка Росії зросла до 13,2%, тоді як на США припадало 33,1% імпорту дизельного палива Бразилії.

Через Західні санкції РФ шукає нові ринки та шляхи постачання на них своїх нафтопродуктів. Цього року Росія вперше почала експорт палива до Ірану залізницею після того, як традиційні покупці уникали торгівлі з Москвою.