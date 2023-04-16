Президент Бразилії запропонував створити "формат G20" для переговорів щодо завершення війни в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що пропонує світовій спільноті створити за прикладом G20 формат, для переговорів, які будуть націлені на завершення війни в Україні. Про це повідомляє France24.

"Коли була економічна криза 2008 року, ми швидко створили G20, щоб спробувати врятувати економіку. Тепер важливо створити ще одну G20, щоб покласти край війні та встановити мир", - сказав Лула да Сілва.

Він стверджує, що вже обговорив свою ініціативу з представниками деяких держав. Зокрема, з лідером КНР Сі Цзіньпіном та президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном.

"Вчора я розмовляв із шейхом про війну. Я розмовляв із Сі Цзіньпіном про війну. І я думаю, що ми зустрічаємося з групою людей, які вважають за краще говорити про мир, ніж про війну. Тому я вважаю, що ми матимемо успіх", — розповів президент Бразилії.

За його словами, він також повідомив про свою ідею президенту США Джозефу Байдену, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, президенту Франції Емманюелю Макрону та лідерами деяких держав Південної Америки.

Раніше Лула да Сілва на зустрічі з журналістами висловив думку, що Україна має поступитися Кримом Росії в обмін на припинення війни і спокій.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна не торгує своїми територіями і не вбачає жодної причини поступатися хоча би сантиметром української землі.