Президент Луїс Інасіо Лула да Сілва під час поїздки до Китаю він зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном і заявив, що Сполучені Штати повинні припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз, на його думку, також повинен почати говорити про мир. Білий дім різко розкритикував Бразилію після такої заяви.

"У цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти", - сказав журналістам речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Така повкдінка повторює лінію, яку часто використовують Москва та Пекін, які звинувачують Захід у війні, яка почалася в лютому 2022 року, коли російські війська вторглися в Україну, намагаючись повалити демократично обраний уряд і анексувати частину прозахідної країни.

Бразилія не приєдналася до західних країн у введенні санкцій проти Росії та відмовилася постачати Україні боєприпаси.

У понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у Бразилії, на початку латиноамериканського туру, заявив, що Росія вдячна бразильським друзям за чітке розуміння ситуації в Україні.

Лула прагне стати позаблоковим миротворцем, але Кірбі сказав, що таке повідомлення Лули про війну є проблематичним. В той же час Вашингтон немає жодних заперечень проти будь-якої країни, яка хоче спробувати покласти край війні.

Нещодавно президент Бразилії запропонував Україні поступитися Кримом Росії в обмін на припинення війни і спокій.