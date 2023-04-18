Президент Бразилии заявил, что Соединенные Штаты поощряют войну в Украине

Президент Луис Инасио Лула да Силва во время поездки в Китай встретился с китайским лидером Си Цзиньпином и заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский Союз, по его мнению, тоже должен начать говорить о мире. Белый дом подверг резкой критике Бразилию после такого заявления.

"В этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, вообще не смотря на факты", - сказал журналистам спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Такой полдник повторяет линию, которую часто используют Москва и Пекин, обвиняющие Запад в войне, которая началась в феврале 2022 года, когда российские войска вторглись в Украину, пытаясь свергнуть демократически избранное правительство и аннексировать часть прозападной страны.

Бразилия не присоединилась к западным странам по введению санкций против России и отказалась поставлять Украине боеприпасы.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в Бразилии в начале латиноамериканского тура заявил, что Россия благодарна бразильским друзьям за четкое понимание ситуации в Украине.

Лула стремится стать внеблоковым миротворцем, но Кирби сказал, что такое сообщение Лулы о войне проблематично. В то же время Вашингтон нет никаких возражений против любой страны, которая хочет попытаться покончить с войной.

Недавно президент Бразилии предложил Украине уступить Крым России в обмен на прекращение войны и покой.