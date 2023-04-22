Президент Бразилії не приїде в Україну

Лула да Сілва у відповідь на запрошення української сторони відправить свого спеціального помічника.

Про це повідомив керівник генерального секретаріату адміністрації президента Марсіо Маседо, передає Folha.

Спецпомічник да Сілви Селсо Аморім вирушить до України за дорученням президента. Аморім є колишнім міністром закордонних справ Бразилії, раніше відвідував Росію.

Цю заяву Маседо зробив після зустрічі з представниками Асоціації українців у Португалії.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями Лули да Сілви із пошуку рішення для припинення війни, але відкидає його заяву про те, що США заохочують війну. Він підтвердив запрошення Лулі да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.