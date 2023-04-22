Президент Бразилии не приедет в Украину

Лула да Силва в ответ на приглашение украинской стороны отправит своего специального помощника.

Об этом сообщил руководитель генерального секретариата администрации президента Марсио Масседо, передает Folha.

Спецпомощник да Силвы Селсо Аморим отправится в Украину по поручению президента. Аморим является бывшим министром иностранных дел Бразилии, ранее посещавшим Россию.

Это заявление Маседо сделал после встречи с представителями Ассоциации украинцев в Португалии.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Украина с заинтересованностью наблюдает за усилиями Лулы да Силвы по поиску решения для прекращения войны, но отвергает его заявление о том, что США поощряют войну. Он подтвердил приглашение Лулы да Силвы посетить Украину, чтобы понять подлинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.