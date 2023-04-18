В МИД отреагировали на "мирные инициативы" президента Бразилии и пригласили его в Украину

Украина с заинтересованностью наблюдает за усилиями президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по поиску решения для прекращения войны, однако отвергает его заявление о том, что США поощряют войну.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Не отвечает реальному положению вещей подход, при котором жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны", - отметил он.

Николенко добавил, что Украину не нужно ни в чем убеждать, ведь Киев более чем кто-либо в мире стремится к завершению российской агрессии на основе украинской "формулы мира".

"Подтверждаем приглашение Луису Инасиу Лулу да Силве посетить Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности", - отметил представитель МИД.

Напомним, президент Луис Инасиу Лула да Силва во время поездки в Китай он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином и заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский Союз, по его мнению, тоже должен начать говорить о мире. Белый дом подверг резкой критике Бразилию после такого заявления.

Отметим, что Бразилия не присоединилась к западным странам по введению санкций против России и отказалась поставлять Украине боеприпасы.