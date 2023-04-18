У МЗС відреагували на "мирні ініціативи" президента Бразилії та запросили його в Україну

Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви із пошуку рішення для припинення війни, проте відкидає його заяву про те, що США заохочують війну.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни", - зазначив він.

Ніколенко додав, що Україну не потрібно ні в чому переконувати, адже Київ більш ніж будь-хто в світі прагне завершення російської агресії на основі української "формули миру".

"Підтверджуємо запрошення Луїсу Інасіу Лулу да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки", - зазначив речник МЗС.

Нагадаємо, президент Луїс Інасіу Лула да Сілва під час поїздки до Китаю він зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном і заявив, що Сполучені Штати повинні припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз, на його думку, також повинен почати говорити про мир. Білий дім різко розкритикував Бразилію після такої заяви.

Зазначимо, Бразилія не приєдналася до західних країн у введенні санкцій проти Росії та відмовилася постачати Україні боєприпаси.