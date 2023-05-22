Президент Бразилії образився на Зеленського: що сталося

Лідер Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що президент України Володимир Зеленський не прийшов на заплановану зустріч під час саміту G7 у Японії.

Про це повідомляє Globo.

За словами президента Бразилії, Зеленський не прийшов на заздалегідь заплановану з ним двосторонню зустріч у Хіросімі.

"Було призначено двосторонню зустріч з Україною. Нам сказали, що вони затримуються. Тим часом я зустрівся з президентем В'єтнаму. Коли він поїхав, українська делегація так і не з'явилася. У Зеленського, безумовно, була інша зустріч. Я не був розчарований, я був засмучений, бо хотів би зустрітися з ним. Зеленський дорослий і знає, що робить", – розповів Лула да Сілва.

Він також розкритикував президента США Джо Байдена за заяву про те, що війна в Україні має завершитися капітуляцією Росії.

"Ви бачили промову Байдена, де він закликав переслідувати Путіна, поки він не здасться, не заплатить за все. Ця промова не допомагає, на мій погляд. Що допомагає, так це заклики "люди, давайте спершу сядемо, охолоньмо і поговорімо". Іноді, це потребує часу", - заявив Лула да Сілва.

Зеленський ж повідомив, що не зміг зустрітися із президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лула да Сілвою на саміті G7 у Хіросімі через напружений розклад.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва раніше пропонував Києву відмовитися від Криму заради миру та закликав США припинити заохочувати війну, заявивши, що не прагне комусь догодити, а намагається знайти так звану третю альтернативу, яка б повернула мир в Україну.

В свою чергу в ЄС порадили лідеру Бразилії спочатку поїхати в Україну і побачити війну "очима тих, кого бомбили" російські війська, перш ніж брати участь у будь-яких подальших зусиллях зі сприяння миру. Водночас Лула да Сілва у відповідь на запрошення української сторони уже відправив свого спеціального помічника, але особисто здійснити візит не планує.