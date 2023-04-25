Боррель закликав лідерів Китаю та Бразилії відвідати Україну, перш ніж говорити про мирні угоди

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель порадив лідеру Китаю Сі Цзіньпіну і президентові Бразилії Лула да Сілва поїхати в Україну і побачити війну "очима тих, кого бомбили" російські війська, перш ніж брати участь у будь-яких подальших зусиллях зі сприяння миру.

Про це повідомляє Euronews.

Після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі Жозеп Боррель виступив із критикою обох країн.

"Я хочу нагадати про жахливу ситуацію на місці всім людям, які зараз закликають до миру. Я також закликаю до миру. Але має бути справедливий мир, а доти ми будемо підтримувати оборону України", — зазначив він.

Ні президент Сі, ні президент Лула не відвідували Україну з початку повномасштабного вторгнення.

"Нещодавно деякі ідеї висунули Китай, а також Бразилія. Для надійних, чесних мирних зусиль потрібно поговорити з Києвом і поїхати туди, щоб побачити агресію очима тих, кого бомбили", — підкреслив Боррель.

Нагадаємо, нещодавно президент Бразилії заявив, що "США заохочують війну в Україні", а також пропонував Україні поступитися Кримом Росії в обмін на припинення війни і спокій.

В свою чергу Китай запропонував мирний план з 12 пунктів щодо кризи в Україні, який закликав обидві сторони погодитися на поступову деескалацію, що веде до повного припинення вогню.

Цей план був значною мірою відкинутий Заходом через відмову Китаю засудити Росію, а США та НАТО тоді заявили, що Китай розглядає можливість надсилання зброї Росії, що Пекін заперечив.