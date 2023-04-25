Боррель призвал лидеров Китая и Бразилии посетить Украину, прежде чем говорить о мирных соглашениях

Верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель посоветовал лидеру Китая Си Цзиньпину и президенту Бразилии Лула да Силва уехать в Украину и увидеть войну "глазами тех, кого бомбили" российские войска, прежде чем принимать участие в любых дальнейших усилиях по содействию миру.

Об этом сообщает Euronews.

После встречи министров иностранных дел в Люксембурге Жозеп Боррель выступил с критикой обеих стран.

"Я хочу напомнить об ужасной ситуации на месте всем людям, которые сейчас призывают к миру. Я также призываю к миру. Но должен быть справедливый мир, а до этого мы будем поддерживать оборону Украины", — отметил он.

Ни президент Си, ни президент Лула не посещали Украину с начала полномасштабного вторжения.

"Недавно некоторые идеи выдвинули Китай, а также Бразилия. Для надежных, честных мирных усилий нужно поговорить с Киевом и поехать туда, чтобы увидеть агрессию глазами тех, кого бомбили", — подчеркнул Боррель.

Напомним, недавно президент Бразилии заявил, что "США поощряют войну в Украине", а также предлагал Украине уступить Крым России в обмен на прекращение войны и спокойствие.

В свою очередь Китай предложил мирный план из 12 пунктов по кризису в Украине, призвавшему обе стороны согласиться на постепенную деэскалацию, ведущую к полному прекращению огня.

Этот план был в значительной степени отвергнут Западом из-за отказа Китая осудить Россию, а США и НАТО тогда заявили, что Китай рассматривает возможность передачи оружия России, что Пекин отрицает.